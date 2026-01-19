La tragedia de Adamuz provoca la cancelación del AVE que une las ciudades de Valencia y Sevilla

La tragedia férrea de Adamuz (Córdoba) ha provocado este lunes la suspensión de la conexión ferroviaria entre las ciudades de Valencia y Sevilla. Así, ha quedado cancelado el que tenía que haber salido a las 09:20 horas desde Valencia. Y, también, el que debería iniciar su marcha hacia Valencia, a las 16:37 horas de este lunes, desde Sevilla. La causa de ambas cancelaciones es que un tramo en que debe circular ese AVE entre Valencia y Sevilla está afectado por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según han informado a OKDIARIO fuentes de la Consellería de Infraestructuras del Gobierno valenciano. El accidente de Adamuz se ha saldado hasta ahora con al menos 39 muertos y cientos de heridos, lo que ha provocado, tambiuén y en el ámbito político, la cancelación de la práctica totalidad de la agenda institucional en la Comunidad Valenciana.

Tal como ha publicado OKDIARIO, al menos 39 personas han muerto —entre ellas el maquinista de uno de los trenes— y más de un centenar han resultado heridas en un grave accidente ferroviario registrado este domingo en la red de Alta Velocidad Española (AVE) a la altura de Adamuz, en Córdoba. De los heridos, 75 han tenido que ser hospitalizados, 20 de ellos en estado muy grave o grave.

Tras conocerse la tragedia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha cancelado su agenda de este lunes, en la que tenía prevista una visita a las obras del hospital de la Vega Baja, en Orihuela (Alicante). Pérez Llorca presidirá el minuto de silencio que, a partir de las 12:00 horas de este mismo lunes, se celebrará a las puertas de la Delegación del Consell en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana, Alicante.

El presidente valenciano ya había dejado constancia este domingo de su enorme preocupación por lo sucedido. En su perfil X, antes Twitter. Allí, Pérez Llorca ha dejado escrito la noche de este domingo: «Seguimos con mucha preocupación las noticias que nos llegan del trágico accidente de trenes en Ademuz. Desde la Generalitat mostramos el más sentido pésame a los familiares de las víctimas mortales y deseamos una pronta recuperación de los heridos».

Se da la circunstancia de que, para este lunes, estaba también previsto un acto en la ciudad de Alicante del conseller de Infraestructuras y vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Vicent Martínez Mus. Se trataba de una visita a la zona de construcción de la losa superior de la Estación Intermodal del TRAM (tranvía) de Alicante. En este acto, estaba prevista, además, la participación del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Finalmente, se ha cancelado. Los ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia han cancelado sus agendas, al igual que las tres diputaciones y el Gobierno valenciano.