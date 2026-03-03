Juan Carlos Rivero revoluciona las redes con sus comentarios en el Barcelona – Atlético de Copa

Juan Carlos Rivero volvió a ser objeto de comentarios en las redes sociales por su narración de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético. El cometido del veterano periodista de Televisión Española volvió a ser uno de los asuntos más comentados en las redes sociales, donde analizaron su narración en este encuentro que se juega en el Camp Nou.

En esta temporada 2025/26, Juan Carlos Rivero está de moda con sus retransmisiones tras convertirse en la voz que narra los partidos de la Copa del Rey y recientemente el partido en abierto de la Liga. El periodista ha reverdecido viejos laureles estando cada semana en activo en su especialidad: la narración de partidos.

Este martes lo hizo con el Barcelona-Atlético que se disputó en el Camp Nou y cuyo partido de ida se saldó con un 4-0 favorable al Atlético de Madrid. Esta semana está previsto que Juan Carlos Rivero narre también la vuelta de la Copa entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Y también el partido de Liga entre el Villarreal y el Elche el domingo a las 14 horas.

En cada partido que narra Juan Carlos Rivero, las redes sociales arden con sus comentarios. Es habitual que muchos aficionados hablen de la forma que tiene de narrar Rivero, un clásico en la narración de los partidos de la selección o grandes partidos de fútbol que retransmite TVE. Tanto es así, que ya hasta se exageran sus errores o incluso se los inventan, convirtiendo sus narraciones en comentarios a veces sacados de contexto. Juan Carlos Rivero algunas veces se equivoca con los nombres de los jugadores, a los que confunde durante los partidos, o también en varias acciones del juego, como puede equivocarse cualquier otro, pero en las redes sociales no le pasan ni una.

Juan Carlos Rivero es el principal narrador de los partidos de fútbol que emite Televisión Española, que tiene los derechos de emisión de la presente edición de la Copa del Rey (emite las dos semifinales, así como que dará en abierto la final del torneo), además de todos los encuentros que juega la selección española. TVE también tiene parte de los derechos televisivos del Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano.

Barcelona – Atlético, vuelta de semifinales de Copa

Barcelona y Atlético se miden este martes 3 de marzo en la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Los culés llegan al partido como líderes de la Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, mientras que el Atlético tiene todas sus esperanzas de ganar un título esta temporada al encontrarse a 13 puntos de los azulgrana en la competición doméstica. La Copa del Rey puede ser un bálsamo para los de Simeone.