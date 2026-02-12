Juan Carlos Rivero revoluciona las redes con sus comentarios en el Atlético de Madrid – Barcelona de Copa

Juan Carlos Rivero volvió a incendiar las redes sociales con sus comentarios en el partido Atlético de Madrid – Barcelona correspondiente a la ida de semifinales de Copa del Rey. El trabajo del veterano periodista de Televisión Española volvió a ser uno de los asuntos más comentados en las redes sociales, donde analizaron su narración en este encuentro que se juega en el Estadio Metropolitano.

En cada partido que narra Juan Carlos Rivero, las redes sociales arden con sus comentarios. Es habitual que muchos aficionados hablen de la forma que tiene de narrar Rivero, un clásico en la narración de los partidos de la selección o grandes partidos de fútbol que retransmite TVE. Tanto es así, que ya hasta se exageran sus errores o incluso se los inventan, convirtiendo sus narraciones en comentarios a veces sacados de contexto. Juan Carlos Rivero algunas veces se equivoca con los nombres de los jugadores, a los que confunde durante los partidos, o también en varias acciones del juego, como puede equivocarse cualquier otro, pero en las redes sociales no le pasan ni una.

Juan Carlos Rivero es el principal narrador de los partidos de fútbol que emite Televisión Española, que tiene los derechos de emisión de la presente edición de la Copa del Rey (emite las dos semifinales, así como que dará en abierto la final del torneo), además de todos los encuentros que juega la selección española. TVE también tiene parte de los derechos televisivos del Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano.

Así, TVE encomendó al periodista la tarea de narrar los partidos de la Copa del Rey. Este jueves lo hace con el Atlético – Barcelona que se juega en el Metropolitano, cuyo encuentro de vuelta en el Camp Nou se disputará el próximo 3 de marzo. Además, también narró el Athletic Club – Real Sociedad este miércoles, el otro partido de estas semifinales de Copa del Rey.

Atlético de Madrid – Barcelona, ida de semifinales de Copa

Atlético de Madrid y Barcelona se miden este jueves en la ida de semifinales de Copa del Rey. En una eliminatoria a doble partido (el encuentro de vuelta se jugará dentro de tres semanas), ambos equipos se juegan mucho en un encuentro ya clásico de esta competición (el año pasado también se midieron en semifinales).

El Barcelona llega al partido como líder de la Liga y clasificado de forma directa a octavos de Champions, por lo que tendrá dos semanas de descanso (más allá de los partidos del fin de semana de Liga) entre ida y vuelta de esta eliminatoria. No es así para el Atlético, que tendrá que jugar las dos próximas semanas ante el Brujas la eliminatoria de playoff de Champions. Además, la Liga la tiene prácticamente perdida, a 13 puntos del liderato, por lo que la Copa se hace mucho más importante para los rojiblancos.