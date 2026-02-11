Alineación posible del Atlético contra el Barcelona: una sorpresa en el centro y la duda de Julián Álvarez

Camina el Atlético de Madrid sin red. Distanciado en Liga, abocado al playoff de la Champions y con la Copa del Rey como su principal bala para lo que queda de curso. Recibe este jueves al Barcelona en la ida de semifinales y lo hace con las bajas de Barrios y Cardoso, además de con el mal sabor de boca que dejó la última derrota liguera contra el Betis. Los de Simeone se juegan el ser o no ser. Todo o nada. Y la alineación del Atlético viene cargada.

Nico González se suma a la causa. El argentino se ha ejercitado con el grupo tras hacerlo apartado durante la semana y haberse ausentado del último partido contra el Betis. Misma hoja de ruta ha seguido Marc Pubill. También se perdió la jornada liguera ante el cuadro rojiblanco -en su caso por una indisposición- pero ha llegado a tiempo para ejercitarse con el grupo en el último entrenamiento de los rojiblancos antes del encuentro.

La portería está clara, habitada por Juan Musso, el portero de Copa de Simeone. Ha disputado todo el presente torneo y será titular contra el Barcelona para semifinales, de igual manera que el curso pasado. Ante el mismo rival y en la misma instancia. La defensa estará formada por Llorente, y Ruggeri en los laterales y Hancko y Pubill en el eje de la zaga.

El central español regresa a la titularidad tras perderse la última jornada liguera ante el Betis por indisposición. En el centro del campo vienen las novedades de Simeone. Koke ejercerá en el centro, escudado por Mendoza y Griezmann como interiores. El Cholo ha probado en el último entrenamiento con el francés en la mencionada posición.

Para la posiciones más ofensivas existe una duda, la de Julián Álvarez. Giuliano Simeone y Lookman se moverán por las bandas, mientras que el delantero argentino, que atraviesa una sequía de más de 100 días sin marcar en Liga. La otra alternativa es Sorloth, para un juego más directo. Será una de las últimas oportunidades para que el argentino recupera la sonrisa.

Posible alineación del Atlético

Esta es la posible alineación del Atlético para el partido de ida de semifinales de Copa del Rey. Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Mendoza, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman y Julián Álvarez.