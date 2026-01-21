Llorca firma el libro de condolencias por los muertos de Adamuz y expresa el «apoyo» de los valencianos

El President de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha estampado su firma este miércoles en el libro de condolencias que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha abierto en su espacio de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) para sumarse al dolor por los muertos en el accidente de tren de Adamuz, en Córdoba. En ese accidente, han perdido la vida 42 personas. Llorca ha querido acudir expresamente al stand de Andalucía en FITUR para estampar su firma. De hecho, ha sido lo primero que ha hecho tras presidir el minuto de silencio previo en el espacio destinado a la Comunidad Valenciana en la citada feria del turismo.

Pérez Llorca ha sido ha sido recibido en el espacio destinado a Andalucía en FITUR por la Secretaria General de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar Rosell. A ella, le ha expresado el apoyo del pueblo valenciano al de Andalucía y, muy especialmente, a las familias de los fallecidos. El momento de la firma de Pérez Llorca en el libro de condolencias por la tragedia de Adamuz es el que se recoge en el vídeo que ilustra esta información.

El de este miércoles es el tercer gesto de solidaridad mostrado por Pérez Llorca con las víctimas del accidente de Adamuz, sus familias y el pueblo de Andalucía en sólo tres días. En concreto, él personalmente fue quien presidió el minuto de silencio, celebrado ante la delegación del Gobierno valenciano en Alicante, el pasado lunes, tras el accidente. Aquel lunes, como este mkiércoles, acompañaba a Pérez Llorca en Alicante la consellera de Turismo, Marián Cano.

Además, fue Pérez Llorca quien, en su condición de President de la Generalitat Valenciana, declaró tres días de luto oficial en la Comunidad Valenciana, con la orden de que las banderas de todos los edificios públicos ondearan a media asta. Y, ahora, ha firmado como un ciudadano más en el libro de condolencias habilitado en FITUR.

Pérez Llorca ha coincidido en el momento de su firma en ese libro de condolencias con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, con quien ha departido durante unos segundos en medio de la enorme expectación mediática que ha despertado la presencia del presidente valenciano en el espacio destinado a Andalucía en FITUR.