Llorca lanza la mayor campaña internacional de la Comunidad Valenciana con 10 millones adicionales

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles la mayor campaña de publicidad de la historia de la Generalitat Valenciana para promocionar la Comunidad Valenciana a nivel nacional e internacional, con una inversión extraordinaria de 10 millones de euros por parte de Administración autonómica. Esos 10 millones serán adicionales al plan internacional anual de medios. Su objetivo, como se ha dicho, será el de potenciar exponencialmente la promoción de la Comunidad Valenciana en el mercado español y en el internacional.

Además, Llorca ha anunciado la creación de una Mesa de la Conectividad valenciana para identificar y llevar a la Comunidad Valenciana nuevas rutas turísticas aeroportuarias, con especial atención a dos mercados: Estados Unidos y Asia. Pérez Llorca ha destacado que un destino mejor conectado y, especialmente, por vía aérea, siempre será más competitivo».

De hecho, según las cifras que reflejan las estadísticas de los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y Valencia-Manises, por esta vía se ha incrementado un 6,1% la llegada de pasajeros extranjeros a la Comunidad Valenciana. Más de 15 millones de visitantes.

Llorca, también ha adelantado la creación de un plan especial de mejora y modernización de las playas, dotado con 2 millones de euros. Ese plan tendrá por objeto la mejora de los accesos, mobiliario, señalética, sostenibilidad ambiental y calidad de los servicios de las playas de la Comunidad Valenciana y estará dotado con dos millones de euros, inicialmente. Finalmente Llorca ha desvelado la creación de , un programa de márketing turístico para municipios de interior. El objetivo de ese programa será el de apoyar la promoción de pueblos y comarcas valencianos para generar oportunidades y fijar población.

Juan Francisco Pérez Llorca ha efectuado estos anuncios en el transcurso del acto central del Día de la Comunidad Valenciana, que este miércoles se celebra en FITUR. El presidente valenciano ha estado acompañado de la consellera de Turismo, Marián Cano, así como de los presidentes de las diputaciones de Alicante, Toni Pérez, y Valencia, Vicent Mompó, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y los alcaldes de Alicante, Luis Barcala; Castellón, Begoña Carrasco, y Elche, Pablo Ruz, entre otros.

Pérez Llorca ha explicado que la campaña de publicidad antes citada «nace del impulso que nos da recibir 12 millones de turistas internacionales al año». Una circunstancia por la que era «indispensable» reforzar la promoción internacional de la Comunidad Valenciana.

En ese sentido, ha recordado que a la Comunidad Valenciana se llega «atraído» por las playas, pero también por las zonas de interior y las ciudades, la gastronomía, la cultura y el patrimonio valenciano. «Pero, se vuelve por la manera mediterránea de ver y compartir la vida».