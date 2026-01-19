La Comunidad Valenciana se solidariza con Adamuz: minuto de silencio en todas las instituciones

Los principales instituciones de la Comunidad Valenciana, con la Generalitat a la cabeza, han guardado este lunes un respetuoso minuto de silencio en memoria de las, al menos, 39 víctimas mortales a consecuencia de un grave accidente ferroviario registrado este domingo en la red de Alta Velocidad Española (AVE) a la altura de Adamuz, en Córdoba. La tragedia tiene también repercusión en los principales eventos que deben celebrarse en los próximos días. Así, fuentes de la Generalitat Valenciana han trasladado que la Feria Internacional del Turismo (FITUR) seguirá, si bien con un perfil técnico, a consecuencia de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno. También, se ha paralizado la actividad en el Congreso de los Diputados. Por ello, ha quedado, a su vez, paralizada la comisión de investigación de la DANA de Valencia en la Cámara Baja, con comparecencias previas para estos días.

El presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, ha comparecido ante la Delegación del Consell en Alicante para ese minuto de silencio. Le acompañaban la consellera de Industria, Marián Cano, la delegada del Gobierno valenciano en Alicante, Agustina Esteve, y el Alto Comisionado para la Reconstrucción tras la DANA de la Generalitat, Raúl Mérida.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Alicante, Luis Barcala, ha presidido el minuto de silencio celebrado a las puertas del Ayuntamiento. Barcala ha manifestado a los afectados que «no están solos» y les ha manifestado el apoyo de toda la corporación municipal.

El Ayuntamiento de Alicante ha hecho público poco después que, precisamente, a causa del accidente y «en cumplimiento del luto oficial acordado por el Gobierno» ha suspendido los eventos previstos para FITUR. Mantendrá una agenda estrictamente profesional. Así, ha quedado cancelado el acto de despedida y balance de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025, previsto para este martes, día 20. Los datos se ofrecerán en la agenda de trabajo que se mantiene en el pabellón de la Comunidad Valenciana.

En Valencia, la corporación municipal ha celebrado el minuto de silencio ante las puertas del Ayuntamiento, encabezada por la alcaldesa María José Catalá. A ese acto de condolencia se han sumado empleados públicos y ciudadanos de manera espontánea.

María José Catalá ha recordado que «por desgracia, los valencianos tenemos muy reciente lo que es vivir una terrible tragedia», en referencia a la DANA del 29 de octubre de 2024. Catalá ha agregado que «por eso, sabemos lo que se valora en estos momentos el respeto, el afecto en el dolor y la ayuda que podamos prestar por parte de todos nuestros efectivos allá donde se nos requiera». En este sentido, ha agregado que: «los valencianos estaremos a la altura de este dolor tan tremendo como otros han estado en los momentos más duros que ha vivido esta tierra».

A nivel institucional, también, los tres días de luto que ha decretado el Gobierno, han aplazado la actividad parlamentaria. El Congreso de los Diputados ha suspendido toda su agenda, incluidas las comparecencias ante la comisión de investigación de la DANA del Secretario Autonómico del gabinete del Presidente y Comunicación, José Manuel Cuenca, y del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.