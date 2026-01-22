Llorca retrata el caos del Gobierno: «No hay nadie tranquilo en este país con el tema ferroviario»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha retratado este jueves la sensación que existe en la sociedad española tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que ya se ha cobrado 43 víctimas mortales. «Yo creo que no hay nadie nadie tranquilo en estos momentos en este país con el tema ferroviario». Esa es, según ha manifestado, «la sensación que tenemos todos». Pérez Llorca se ha expresado así en un encuentro con periodistas de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Un escenario en que la Comunidad Valenciana ha recibido 30.000 visitas en un solo día, lo que sitúa a esta Comunidad como líder en la citada feria.

El presidente valenciano ha advertido que, tanto en relación a «lo que ha pasado» como acerca del porqué se están tomando decisiones que no se estaban tomando antes del accidente, en referencia a la drástica reducción de velocidad de los trenes en determinados tramos del trayecto Madrid-Valencia, el Gobierno de Pedro Sánchez debe «explicar las cosas muy bien». Y, dentro de ello, «Por qué antes se podía ir a una velocidad muy elevada. Y por qué después del accidente, sobre todo en el trayecto que nos afecta a la Comunidad Valenciana, se tiene que reducir la la velocidad». A ese respecto, Pérez Llorca se ha preguntado si es que «¿estaba pasando algo que no nos habían dicho?, ¿qué motivos hay?, ¿hay un problema en la vía?, ¿no hay un problema en la vía?…»

El presidente de la Generalitat Valenciana ha revelado que «claro que estoy muy preocupado. Yo creo que está toda la sociedad. Hay que detallar muy bien qué está pasando. Y, sobre todo, si hay cosas que están en mal estado, que se comunique y que se informe. Y, por supuesto, que se reparen».

Pérez Llorca ha afirmado también, en referencia a la situación de los trenes de Cercanías, que: «Tenemos que poner una sanción al Gobierno de España por no cumplir nada de las Cercanías en la Comunidad Valenciana». A este respecto, ha explicado que la línea C3 «aún no está terminada», el soterramiento dentro de Alfafar «ni siquiera está hecho». Y que, incluso, el proyecto de ese soterramiento que el Gobierno ha presentado «no tiene nada que ver con la petición que se estaba haciendo».

El presidente valenciano ha agregado que del plan de Cercanías hasta 2025, sólo se ha ejecutado en un 40%. Y ha recordado que el Gobierno ha presentado el plan de Cercanías hasta 2030 «sin haber ejecutado el plan que terminaba en 2025». «Podemos sacar tarjeta roja, perfectamente, de la gestión de las Cercanías», han sentenciado, finalmente.

Pérez Llorca ha recordado, también, que: «Hace tiempo que aprendimos que del Gobierno de Pedro Sánchez no te puedes fiar». Y se ha preguntado: «¿Cuántos anuncios han hecho que nunca se han terminado y que luego han cambiado de opinión?, como dicen ellos». Para añadir que: «Tienen que entender que el presidente de la Generalitat Valenciana no se puede creer nada de lo que diga el Gobierno de España, porque siempre que han dicho algo, en cualquiera de las materias que ustedes me quieran preguntar, nunca han cumplido».