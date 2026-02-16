El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía se reabrirá «mañana o pasado», tras estar casi un mes cortada por los daños provocados por el accidente de Adamuz (Córdoba).

Así lo ha anunciado a su salida del acto de presentación del fondo ‘España Crece’, preguntado por los periodistas. Fuentes del Ministerio inciden en que se está trabajando para que la reapertura sea «lo antes posible».

Los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo llevan sin operar el tramo completo de la línea desde que se produjo el accidente el pasado 18 de enero, cuando la vía se vio significativamente dañada.

Renfe activó un plan de transporte alternativo para responder a lo viajes más imprescindibles de los usuarios, haciendo el trayecto dañado en autobús, y usando también la vía de media distancia como alternativa.