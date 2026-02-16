A Óscar Puente se le acumulan las problemas en el Ministerio de Transportes. Tras salir a la luz durante las últimas semanas las carencias de mantenimiento en las infraestructuras ferroviarias, ahora al ministro se le suman las incidencias en las carreteras.

Los conductores profesionales han denunciado 27 tramos que debe reparar con urgencia, señalando que «hay riesgo de accidente».

El fatídico accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero provocó que comenzaran a salir a la luz numerosas deficiencias de la gestión de Puente en lo que a la conservación e inversión en infraestructuras se refiere.

Primero fueron los maquinistas los que alzaron la voz ante la que consideraron una situación de emergencia y falta de seguridad y ahora son los profesionales de las carreteras los que tiran de las orejas a Puente.

Tan solo un mes después, son los transportistas los que han dado la voz de alarma poniendo de manifiesto el deplorable estado de la red de carreteras y el peligro que eso conlleva para sus vehículos y para ellos mismos.

De hecho OKDIARIO ya publicó hace unos días que los transportistas enviaron una carta a Puente por vía urgente para advertir al ministro de que el estado de las carreteras ya «es de extrema preocupación».

Sin ir más lejos, en su escrito la Plataforma Nacional Para la Defensa del Sector del Transporte ha denunciado sin tapujos que en distintos tramos de la red, «existen socavones, grietas, ondulaciones y un asfalto carente de agarre para los vehículos». Concretamente, además, ha aportado un listado con 27 puntos de Carreteras donde Puente debería actuar urgentemente.

Tramos de carreteras en mal estado

Estos son los tramos que los transportistas han señalado abiertamente al ministro de Transportes para que ponga el foco en su reparación inmediata. En algunos casos para prevenir accidentes y, en otros, para dejar constancia de que muchos conductores ya han estado en elevado riesgo:

La A-7 entre Totana y El Ejido.

La AP-7 por Castellón y Tarragona.

La A-92 señalan que en ambos sentidos

La A-23 también en ambas direcciones

La carretera A-4 ambos sentidos «desde Despeñaperros a Córdoba».

A-44 ambos sentido desde Bailen hasta puerto del Carretero y al límite de la provincia con Granada.

Señala también la A-92 altura de Estepa en ambos sentidos.

En el tramo de Los Barrios – Jerez apuntan que en el kilómetro 76-77 saliendo del túnel hay un desprendimiento.

Sobre la AP-4 señalan el kilómetro 55 en ambos sentidos

Al igual que en la A-49 Sevilla-Huelva

En la A-44 el mal estado llega desde Campillos de Arenas hasta la salida Noalejo.

En la A-4, a la altura del kilómetro 307, desde Bailen y sentido Córdoba advierten de un alto riesgo de accidente.

En la A-1 dirección Burgos, por su lado, señalan que en el kilómetro 49 hay numerosos socavones.

Las vías RM-428 y CM-3212, Jumilla a Venta Pascual.

En Aragón la A-126 de Alagón a Tauste.

También añaden que en la A-43 hay problemas en ambos sentidos entre Daimiel y Ciudad Real.

Apuntan también la A-6 y la N-638 Lugo

En la carretera A-381, a la altura del kilómetro 80 los transportistas han detectado baches profundos de hasta 2 centímetros.

En la vía A-381, en el kilómetro 50, señalan que está deformada la carretera y que está el carril cortado.

También apuntan que está cortada la carretera A-381 puerto del castaño por socavones.

La A-62 Burgos – Portugal, en el tramo de Villodrigo a Burgos.

La A-66, Benavente – León en ambos sentidos

La A-52, Benavente – Ourense también hacia las dos partes

En su documento los conductores subrayan que «existen unos socavones donde si se mete la rueda, lo menos que puede pasar es que reviente al instante, pero suponiendo un «altísimo riesgo» de sufrir una salida de la vía, con las consecuencias de vuelco, involucrar a más vehículos, y acarrear víctimas incluso mortales», han advertido los transportistas en su escrito.