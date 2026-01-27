La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

El magistrado central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha abierto diligencias previas contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre si el tribunal debe de investigar al dirigente político por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas.

Este primer paso para un posible proceso contra el dirigente político ha sido iniciado a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia por el accidente ferroviario de Adamuz.

Cabe decir que Puente está aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de ministro por lo que esta circunstancia dificultaría un futuro procedimiento en su contra ante la Audiencia Nacional.

