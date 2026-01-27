Adif ha escondido el tren Séneca que se dedica a revisar el estado de las vías de la alta velocidad en una nave en Madrid y OKDIARIO lo ha captado en un vídeo. Según indican fuentes del sindicato de maquinistas a este periódico, este convoy lleva parado desde noviembre. Hasta la mañana del lunes, el tren se encontraba en exteriores, a la vista de todos. Sin embargo, ante la atención que ha recibido, especialmente por la prensa, la compañía ha decidido ocultarlo.

En concreto, el Séneca es un tren auscultador, es decir, un vehículo especializado que actúa como auténtico laboratorio sobre raíles, cuya misión es «chequear» la salud de las vías y la catenaria para evitar descarrilamientos y averías graves en la red española operada por Adif.

Fuentes solventes de la empresa aseguran a OKDIARIO que no es usual que este vehículo se guarde en una nave, pues sólo se hace para llevar a cabo una reparación en la parte inferior de la máquina. Cualquier otro tipo de intervención se puede realizar en exteriores, sin necesidad de moverlo.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que no se ha realizado ninguna reparación de ese estilo en el Séneca, por lo que el sentido de guardarlo en una nave puede no ser el usual. El hecho es que varios medios de comunicación se habían acercado a las inmediaciones para grabarlo.

Adif oculta el tren Séneca

Tras notar esta confluencia, Adif decidió cambiar de lugar a este tren, llevándolo al interior de una nave. OKDIARIO ha intentado ponerse en contacto con la empresa para preguntarle cuál es el motivo, pero la compañía no ha respondido por el momento.

El tren se encontraba en la Base de Mantenimiento de Alta Velocidad Santa Catalina, en Puente de Vallecas (Madrid). Tras la confluencia de periodistas y medios intentando captar alguna imagen del convoy, Adif decidió meterlo en la Nave Catalina II, tal y como se ve en las imágenes exclusivas conseguidas por este periódico.

En concreto, el vídeo captado por este periódico muestra como el tren Séneca se encuentra reposado en una nave cubierta, lejos de estar expuesto al público y a los medios como estaba hasta el lunes por la mañana.

Este movimiento se realiza cuando se van a realizar inspecciones del vehículo. Fuentes conocedoras explican que «este tren no se suele mirar casi nunca». Ahora, tras todo el revuelo ocasionado a partir del trágico accidente de Adamuz, algo ha cambiado.

Este tipo de trenes, los auscultadores, no transportan personas, sino tecnología. Son vehículos equipados con sensores, cámaras de alta velocidad, láseres y sistemas informáticos avanzados. Su función principal es realizar una diagnosis completa de la infraestructura. En lugar de esperar a que algo se rompa, estos trenes detectan el desgaste o las anomalías mucho antes de que supongan un peligro.

El funcionamiento de un tren auscultador es similar al de un escáner médico. Mientras circula a velocidades que pueden alcanzar los 300 km/h (en el caso de modelos como el famoso Séneca o los trenes de la serie 330 de Adif), va analizando varios parámetros críticos.