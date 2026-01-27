El Gobierno ordenó medidas especiales en la obra de Adamuz para proteger el cangrejo de río

Adif impuso obligaciones especiales a la UTE adjudicataria de la obra de «renovación» de la vía de Adamuz (Córdoba) en materia de protección medioambiental. La documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO revela que el contratista tenía que prestar especial vigilancia a la flora y fauna de la zona en la que ocurrió el trágico accidente que, hasta el momento, deja 45 fallecidos, hasta el punto de obligarle a paralizar sus trabajos durante varios meses.

Así, en la zona en que, el pasado 18 de enero, se produjo el fatal siniestro, se recoge que «en el periodo de febrero a julio se prohíbe la realización de actuaciones» por la «presencia de lince ibérico». En otra zona próxima, se indica la misma prohibición con motivo del «periodo reproductivo del águila imperial».

También se destaca que «en el caso de detectarse la presencia del cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), se deberán considerar las medidas de conservación del Plan de Recuperación y Conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales».

«Medidas especiales»

El pliego obliga a otras «medidas especiales» para la «protección de la flora y fauna», como la «utilización de maquinaria en buen estado técnico y provista de dispositivos silenciadores» o evitar «tapar ni obstaculizar los pasos de fauna existentes».

También se imponía una «prospección faunística en la zona de afección de las actuaciones para la detección de nidos o camadas de las especies más sensibles». «En el caso de que se confirmara la existencia de dichas especies, se evitarán las obras especialmente ruidosas (demoliciones, desbroces y movimientos de tierras) en las proximidades de las áreas de nidificación y cría detectadas, durante el periodo más sensible para estas especies».

Rotura de una soldadura

La investigación sobre el accidente de Adamuz apunta a la rotura de una soldadura como causa principal del siniestro.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, ha señalado este lunes que se llegará al fondo de la cuestión, no sólo en conocer la causa de la rotura, sino en ir «mucho más allá» para determinar el por qué y cómo se ha roto y, posteriormente, saber cómo se podría haber evitado.

El presidente de la CIAF cree que esta semana será decisiva para la investigación, puesto que va a ser cuando se empiecen a tener ya las pruebas «más contundentes».

Adif llevó a cabo una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla, tras 30 años en funcionamiento, si bien Barrón ha criticado que «no ha sido así», en alusión a la palabra «integral».

«Se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto, presentaba problemas que podían llegar a ser críticos, alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar», ha argumentado.

Precisamente, una de las cosas que pedirá a Adif será un informe en el que se detalle qué es lo que se ha hecho en esa remodelación de la línea, justificando por qué es unos tramos sí se ha actuado y en otros, no.

Auscultación de las vías

Una de las claves es cuándo se realizó la última auscultación de la vía que hubiera permitido detectar posibles irregularidades

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró el viernes que las soldaduras fueron revisadas con ultrasonidos el 10 de noviembre. Sin embargo, Adif la sitúa en septiembre.