El Gobierno puntuó igual la seguridad de las vías que el «impacto ecologista» en la obra de Adamuz

Adif baremó con la misma puntuación la «calidad» de los materiales y las inspecciones que las «actuaciones medioambientales» en el contrato para la «mejora integral» de la vía de Adamuz (Córdoba), donde el pasado domingo ocurrió el trágico siniestro que, hasta el momento, deja 45 fallecidos.

El expediente, consultado por OKDIARIO, recoge los criterios que se tuvieron en cuenta para adjudicar esta obra, con un presupuesto de licitación de 54,4 millones, que luego se incrementó en otros seis. La adjudicación fue a parar a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte el Grupo Azvi, señalado en la investigación sobre la conocida como trama del PSOE.

Ambos apartados tenían una puntuación máxima de 6 puntos. La UTE recibió 5,1 en el de «calidad», que incluía «puntos de inspección y frecuencia de ensayos a realizar», además del «muestreo» de materiales y «aceptación y rechazo» de los mismos.

Se le otorgó la misma puntuación en el «programa de actuaciones medioambientales», valorando el licitador la previsión de «efectos» sobre el medio ambiente de la obra en cuestión, además de las «medidas sobre la prevención de incendios forestales», la «localización de vertederos», las «medidas de restauración», la «reducción de la generación residuos», el «impacto ambiental, ruidos y uso combustibles fósiles». Factores que la UTE, según Adif, contemplaba «de manera detallada y muy completa».

En este apartado, la empresa se comprometía además a trabajar «con materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%».

La UTE integrada por Azvi y otras tres constructoras logró un 99,3% de perfección en la valoración de criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas, es decir, la que depende de criterios subjetivos. Esta calificación cuasi impecable resultó determinante para adjudicarse el contrato frente a competidores que habían presentado ofertas económicas similares e incluso más bajas.

La UTE recibió calificativos excepcionales, definiéndose su propuesta como «completa y exhaustiva», «perfectamente desarrollada» o «totalmente coherente».

Relación con Koldo

Azvi, una gran constructora sevillana que preside Manuel Contreras, figura en las investigaciones relacionadas con la conocida como trama del PSOE.

La empresa contrató en 2023 a Koldo García y su mujer como asesores por 6.000 euros al mes para conseguir encargos en Latinoamérica, con una prima de éxito del 0,75% del monto total de cada proyecto hasta un máximo de 350.000 euros por operación. Además, el empresario delator de corrupción Víctor de Aldama señaló que Azvi pagaba comisiones a cambio de contratos públicos del Gobierno.

Según la investigación, la constructora se adjudicó contratos por valor de más de 165 millones.

Estas adjudicaciones presentan un patrón común que centra las sospechas de la UCO: Azvi ganaba los contratos con valoraciones subjetivas hinchadas a pesar de presentar ofertas económicas mejorables. En algunos casos, la empresa había presentado la 16ª mejor oferta económica, pero lograba imponerse por la puntuación técnica.

El proyecto adjudicado para el tramo de Adamuz contemplaba el «acondicionamiento de la plataforma y del sistema de drenaje», así como «el acondicionamiento y mejora de estructuras y túneles» y el «acondicionamiento y mejora de explanaciones (desmontes y terraplenes)».