El jefe de Adif que adjudicó la inspección de la vía de Adamuz fue cazado por la UCO amañando un contrato

Ángel Contreras Marín, el entonces director de Conservación y Mantenimiento de Adif, operador ferroviario controlado por el Gobierno, fue quien firmó la adjudicación del contrato de inspección de la vía donde tuvo lugar la tragedia de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, dejando 45 fallecidos.

Este ex directivo de Adif -que llegó a ser su presidente entre diciembre 2023 y septiembre 2024- fue cazado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implicado en un presunto amaño de la trama PSOE.

OKDIARIO reproduce este lunes el documento de adjudicación por parte de Contreras de dicho contrato de Adif para la prestación de «servicios de mantenimiento de infraestructura, vía y aparados de vía de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sur». En este expediente, de tres lotes, es el segundo, que hace referencia a las bases de Hornachuelos (Córdoba) y Antequera (Málaga) y al trayecto comprendido entre los puntos kilométrico 316 y 471, el que incluye el punto kilométrico de la tragedia del pasado domingo (p.k.318).

La adjudicación de este lote a la UTE conformada por cuatro empresas, entre ellas Azvi SA (25%), que también aparece en la trama PSOE, fue firmada por Contreras como director de Mantenimiento de Adif con fecha del 3 de noviembre de 2023 para un plazo de ejecución de 48 meses. Cabe recordar que Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos -ambos hoy en prisión provisional en Soto del Real (Madrid)-, cobraba de la compañía sevillana Azvi.

«Estado de las soldaduras»

Los pliegos de esta adjudicación señalan que el importe otorgado para la prestación de dicho servicio de mantenimiento ascendió a 56.659.860,80 euros (IVA incluido), con la siguiente distribución anual (12.984.551,44 en 2024; 14.164.965,20 en 2025; 14.164.965,20 en 2026; 14.164.965,20 en 2027; y 1.180.413,76 en 2028).

El expediente recoge que la UTE adjudicataria tiene «participación» en la realización de tareas de «auscultación» e «inspecciones» de la vía, citando expresamente la revisión del «estado de las soldaduras» y las juntas. Según el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, ninguna de las auscultaciones realizadas en tiempo y forma detectaron fallo alguno. Tanto la Guardia Civil como la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf) apuntan a la rotura de una soldadura como causa principal del accidente.

Extracto de la adjudicación por parte de Ángel Contreras a la UTE integrada por Azvi del mantenimiento de la vía de alta velocidad en Adamuz.

En cuanto a la investigación de la UCO que compromete a Contreras, sobresale un elemento que vincula a este ex jefe de Adif con un posible amaño a favor de la empresa constructora OPR. Se trata de un mensaje de WhatsApp interceptado por la Guardia Civil que fue enviado por Daniel Fernández Menéndez, administrador de OPR, a Koldo García el 19 de febrero de 2024.

Este mensaje de Daniel Fernández, incorporado en el informe UCO, dice lo siguiente: «Se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 mill€. Lo razonable es que la haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR. Hay que tener cuidado pues podría colarse los del mantenimiento que son Copasa Cosvensa. Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles», dijo el administrador de OPR a Koldo.

Los agentes de la Guardia Civil consideran que ese «Ángel» es Ángel Contreras, presidente de Adif entonces. La referencia a «nos ha quitado 600.000€» alude a una reclamación presentada por OPR en septiembre de 2022 por una obra de 2019 en el tramo Monforte de Lemos-Lugo (adjudicada en 2021 a una UTE en la que participaba OPR).

Mensaje intervenido por la UCO de una conversación entre un empresario de la compañía OPR y Koldo García donde aparece citado Ángel Contreras.

La empresa reclamaba 600.000 euros adicionales por unidades de obra, pero fue desestimada en noviembre de 2022 por el director de las obras, bajo la supervisión de Contreras. El empresario de OPR pidió entonces a Koldo que influyera para que Contreras «ayudara» compensando con un nuevo contrato de emergencia por un deslizamiento en esa misma obra.

Contreras ocupó el cargo de presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) desde diciembre de 2023 hasta su cese en septiembre de 2024, achacado a las notables incidencias en la red ferroviaria y a su aparición en el caso Koldo.

Su vinculación con Adif se remonta a 2018, cuando asumió roles clave en mantenimiento y conservación, llegando a la presidencia del operador ferroviario bajo el mandato de Óscar Puente, ministro de Transportes que asumió la cartera en noviembre de 2023. Su sueldo anual rondaba los 150.000 euros, con responsabilidades en la expansión de la red AVE y gestión de fondos europeos.

Horas antes en La Chalana

Entre sus vínculos con la trama PSOE también está su presencia en reuniones en La Chalana. La UCO documenta varios encuentros de Contreras con Koldo y Ábalos en el restaurante La Chalana, en Madrid; el 2 de noviembre de 2023 (16:45 h), apenas unas horas antes de firmar la adjudicación del mantenimiento de la vía de Adamuz a la UTE integrada por Azvi; el 5 de diciembre de 2023 -día de su nombramiento en Consejo de Ministros como presidente de Adif- y el 10 de enero de 2023.

También había prevista una cita para el 21 de febrero de 2024, pero fue cancelada por las detenciones que provocaron el estallido del caso. Asimismo, Koldo García citó su nombre en una conversación intervenida con Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, el 12 de diciembre de 2023.

«Yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden… y no me pueden ayudar. Porque ahora mismo hasta que no se decida quién se queda y quién no se va», le dijo Koldo a Cerdán. El ex asesor de Ábalos quería que esas dos personas concretas, Ángel Contreras y Camino Arce, ex alto cargo de la Dirección General de Carreteras, siguieran en el Ministerio de Transportes para conseguir obras. Contreras acababa ser ascendido a presidente de Adif tras la llegada de Puente a esta cartera.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado en junio de 2024, Contreras admitió esas reuniones con la trama PSOE, pero rechazó que tuviera conocimiento de la comisión de adjudicaciones ilegales y otras irregularidades.