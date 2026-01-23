El Comité General de Empresa (CGE) de Adif, que ha propuesto acciones «consensuadas» tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), se ha sumado a la concentración que convoque el comité del Grupo Renfe y ha enviado dos cartas al presidente de Adif y a la directora general de Gestión de Personas, Estrategia y Seguridad de la empresa, según ha informado este viernes UGT.

Además, UGT ha subrayado que apoya todas las acciones planteadas en el comité de empresa del grupo Renfe «apostando por la unidad», tal y como ha detallado en otro comunicado el sindicato. Respecto al primer documento, el CGE de Adif, reunido este viernes, ha llegado a un acuerdo «mayoritario» tras los «graves» accidentes ocurridos en estos días.

Por un lado, ha decidido sumarse a la concentración que organice el CGE del grupo Renfe y enviar, como CGE, dos cartas al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y a la directora general de Gestión de Personas, Estrategia y Seguridad de la compañía, Concepción Casillas Martín.

Denuncian la «externalización» del trabajo

La primera misiva ha estado enfocada en pedir a Adif que emita una nota de prensa defendiendo la profesionalidad de la plantilla de la compañía y denunciando la «masiva externalización» del mantenimiento ferroviario que se está llevando a cabo, tras conocer, además, la adjudicación de dichas tareas a empresas relacionadas con la Trama PSOE. Consideran que «ya es hora que las administraciones pertinentes apuesten de verdad por realizar este mantenimiento con personal propio de Adif».

La segunda ha solicitado que se dé una solución «urgente» a la problemática surgida en los distintos CRC de todo el ámbito de la RFIG, ya que los recientes accidentes, junto con la continua comunicación y el establecimiento de limitaciones de velocidad, están generando un «notable» incremento de la carga de trabajo de las personas que desempeñan su labor en estos centros.

Esta presión constante, ligada a la toma de decisiones, denuncian que está provocando un evidente deterioro de las condiciones «psicosociales» de este personal, cuyo trabajo resulta esencial para la seguridad ferroviaria.

«Graves» acontecimientos

Este jueves tuvo lugar la reunión extraordinaria del Comité General de Empresa (CGE) del Grupo Renfe que desde UGT solicitaron con carácter de urgencia. En el acto, ha intervenido analizando y fijando postura sobre los «graves» acontecimientos que están viviendo en el sector ferroviario y ha realizado un diagnóstico de la situación que, en líneas generales, coincide con el resto de las organizaciones que componen este comité.

Tras ello, se han analizado posibles acciones conjuntas con el elemento común de la unidad de acción, aspecto «importante» en estos momentos para la organización.

Tras el Comité, desde la organización han convocado de urgencia a sus órganos de decisión y de forma «unánime» se ha decidido apoyar y promover las jornadas de huelga que confluyan en la unidad de todas las fuerzas sindicales, por lo que han quedado a expensas de fijar los días con el resto de las organizaciones que secunden estos paros.