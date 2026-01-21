Huelga general de maquinistas por los accidentes de tren en España: cuándo es, qué reclaman y líneas afectadas

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), que representa a la mayoría de los conductores de tren en España, ha anunciado la convocatoria de una huelga general en todo el sector ferroviario tras los graves accidentes de tren ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Los siniestros, que han provocado decenas de muertos y heridos, incluido el fallecimiento de varios maquinistas, han desatado una ola de indignación entre el colectivo y un llamamiento a movilizaciones para exigir medidas urgentes de seguridad ferroviaria.

Cuándo es la huelga de maquinistas

Hasta el momento, los responsables del sindicato no han fijado una fecha concreta para el inicio de la huelga general. SEMAF ha anunciado la convocatoria como una medida de presión inmediata para forzar respuestas por parte del Gobierno, Adif y Renfe, pero ha señalado que aún «faltan detalles» sobre el calendario y la duración de los paros.

El sindicato ha señalado que se trata de una advertencia con la capacidad de activarse pronto, y no descarta una escalada de movilizaciones si las demandas no son atendidas con prontitud

Por qué hacen la huelga de maquinistas

La huelga está motivada directamente por una profunda preocupación por la seguridad de la red ferroviaria española tras una serie de accidentes en días recientes. Entre los casos más relevantes están:

Accidente en Adamuz (Córdoba) : un tren de viajeros descarriló en la provincia de Córdoba, en un suceso grave que ha dejado decenas de muertos y heridos, entre ellos varios profesionales ferroviarios.

: un tren de viajeros descarriló en la provincia de Córdoba, en un suceso grave que ha dejado decenas de muertos y heridos, entre ellos varios profesionales ferroviarios. Accidente en Gelida (Barcelona): un tren de Rodalies chocó contra un muro de contención que se desplomó sobre la vía por el temporal, provocando la muerte de un maquinista y múltiples heridos.

SEMAF denuncia el «deterioro constante» de la red ferroviaria, con infraestructura y medidas de seguridad insuficientes para proteger a trabajadores y usuarios. El sindicato exige responsabilidad penal de quienes tienen a su cargo la seguridad de las vías, una revisión integral de los protocolos, y que no se reanude la circulación en tramos clave (por ejemplo, Rodalies en Cataluña) sin garantías claras de seguridad

Líneas afectadas por la huelga de maquinistas

Aunque no se han publicado aún las líneas concretas afectadas por la huelga, se espera que pueda tener impacto en varios servicios de la red ferroviaria española si finalmente se produce una adhesión masiva de los conductores.

Entre los servicios que podrían verse afectados están: