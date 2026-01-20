Una vía rota en un tramo de cambio de agujas: las claves de la tragedia de Adamuz

El trágico accidente de tren sucedido en la tarde del domingo a la altura del municipio de Adamuz (Córdoba) -y que se salda hasta el momento con 40 víctimas mortales y decenas de heridos, varios de gravedad- plantea muchas incertidumbres.

A falta de que la investigación se concrete, son pocas las certezas. Descartado, en principio, el fallo humano, las pesquisas parecen centrarse en un fallo en la soldadura de la vía como causa del descarrilamiento del tren Iryo que invadió la vía contraria, provocando un coche con el Alvia que circulaba en sentido contrario.