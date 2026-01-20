Una vía rota en un tramo de cambio de agujas: las claves de la tragedia de Adamuz
Existen aún pocas certezas y muchas incertidumbres sobre el siniestro que deja ya 40 muertos
El trágico accidente de tren sucedido en la tarde del domingo a la altura del municipio de Adamuz (Córdoba) -y que se salda hasta el momento con 40 víctimas mortales y decenas de heridos, varios de gravedad- plantea muchas incertidumbres.
A falta de que la investigación se concrete, son pocas las certezas. Descartado, en principio, el fallo humano, las pesquisas parecen centrarse en un fallo en la soldadura de la vía como causa del descarrilamiento del tren Iryo que invadió la vía contraria, provocando un coche con el Alvia que circulaba en sentido contrario.
- El Iryo 6180, con origen en Málaga, circula con destino Madrid con 294 personas a bordo. Ha partido a las 18:40 horas de la estación Málaga-María Zambrano.
- El Alvia 2384, procedente de Madrid, circula hacia Huelva, con 187 personas. Ha salido de Atocha a las 18:05 horas.
- A las 19:45 horas, el Iryo invade la vía opuesta. Los tres últimos vagones descarrilan e invaden la vía contraria, justo en el momento en que se aproxima el Alvia Madrid-Huelva.
- Aunque el Alvia intenta frenar, la falta de tiempo lo impide. Circula a 200 kilómetros por hora. Acaba chocando contra el Iryo. Entre el descarrilamiento y el choque apenas transcurren 20 segundos, lo que impide que se active el sistema de frenado. Este sistema bloquea la circulación cuando existe algún obstáculo en la vía, ordenando el frenado de emergencia.
- El choque provoca que los dos primeros vagones del Alvia, con 53 pasajeros, se precipiten por un talud de cuatro metros. El maquinista de este tren, de 27 años, es uno de los fallecidos.
- La investigación apunta a un trozo de raíl desprendido de las vías de alta velocidad en la zona en la que se registró la catástrofe. Fuentes de la investigación destacan, no obstante, que aún es pronto para determinar si guarda relación directa con las causas del siniestro o, por el contrario, si es consecuencia del accidente.
- La investigación se centra también en el cambio de agujas que existe en este punto y que permite el cambio de trenes entre las vías. Se sugiere que este sistema falló e impidió el cambio completo del Iryo a una de las vías.
- El factor humano parece, en principio, descartado. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, ha alejado esta posibilidad al señalar que si el maquinista hubiese tomado una decisión errónea «el propio sistema la corrige». Fernández de Heredia ha apuntado a un problema «con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura».
- También parece descartado el exceso de velocidad, pues el tren Iryo circulaba a una velocidad inferior a la asignada a ese tramo, entre 205 y 210 kilómetros por hora en un tramo recto con límite de 250 km/h, según ha explicado el presidente de Renfe.
- El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de «extraño» el accidente y ha defendido que el tren afectado había cumplido la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy recientemente. «Es un accidente raro. No ha ocurrido en una curva, sino en una recta. No ha ocurrido en velocidad punta, sino a una velocidad moderada para la que tiene el tren, que no llega a tres años desde que lo compramos y es de ultimísima tecnología, cumpliendo con la totalidad de su plan de revisiones y de mantenimiento», ha argumentado.
- La última revisión del tren descarrilado se produjo el pasado 15 de enero.
- El Sindicato Ferroviario denunció el pasado verano la existencia de «temblores», que generaron fisuras en elementos de rodadura, aunque ha descartado que esa queja se vincule con el accidente.
- Las vibraciones producidas por el tráfico de trenes y las altas temperaturas ya ocasionaron dos incidencias ferroviarias en las inmediaciones del municipio de Adamuz el pasado mes de junio de 2025, que afectó a la circulación de trenes. En un caso, una de las nuevas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario, entró en contacto con el raíl. En segundo lugar, se detectó un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de señalización. Ambas incidencias fueron resueltas, según el Gobierno.
- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que es «tremendamente extraño», ya que el siniestro se ha producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en mayo tras una inversión de 700 millones.
- La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha abierto el expediente para estudiar las causas del accidente ferroviario.
