La AEMET pone a la Comunidad Valenciana en alerta amarilla: aviso de lluvias y barro

Este martes 3 de marzo será un día de temperaturas adversas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento en la provincia de Alicante y también ha avisado por lluvias, con arena y barro en el sur de Valencia. Esto puede afectar a la mascletá de las Fallas de Valencia 2026, que se celebrará este martes a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y la alerta de la AEMET.

La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en alerta a la Comunidad Valenciana este martes 3 de marzo. La AEMET ha decretado un aviso amarillo por viento en la provincia de Alicante, donde se esperan rachas máximas de 70 km/h durante todo el día en el litoral sur de la zona y el interior. También se ha decretado la alerta amarilla a partir de las 18:00 horas por fenómenos costeros con viento del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) con olas de 3 metros. «Probabilidad de rachas de viento del noreste muy fuertes en el litoral alicantino y a sotavento de las sierras de Alicante», dice la AEMET.

La AEMET también ha confirmado que «se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y el norte de Alicante, que no se descartan de forma dispersa en el resto de la comunidad». La Agencia Estatal de Meteorología también informa que en el sur de la Comunidad Valenciana estas lluvias pueden ir acompañadas de barro, ya que el polvo estará en suspensión durante los cielos a la vera del Mediterráneo.

Estas lluvias en Valencia afectarán a las Fallas 2026, que como acto principal, en este martes 3 de marzo, será la mascletá que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento a las 14:00 horas. «Cielo nuboso y polvo en suspensión. Se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur, que no se descartan de forma dispersa en el resto y que probablemente irán acompañadas de barro. Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable y máximas con cambios ligeros. Viento moderado del nordeste», dice la AEMET con respecto al tiempo en la provincia de Valencia. La probabilidad de lluvia a la hora de la mascletá será de un 80%.

Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana

«Probabilidad de rachas de viento del noreste muy fuertes en el litoral alicantino y a sotavento de las sierras de Alicante», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este martes 3 de marzo.

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este martes 3 de marzo es la siguiente:

Cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso en el sur de Alicante, y polvo en suspensión. Se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y el norte de Alicante, que no se descartan de forma dispersa en el resto de la comunidad, salvo en el sur de Alicante; podrían ir acompañadas de barro. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en puntos del litoral y prelitoral; máximas en descenso en el norte de Alicante, en ascenso en el sur de Alicante y sin cambios en el resto. Viento moderado del nordeste; será ocasionalmente fuerte y con probabilidad de rachas muy fuertes en el litoral alicantino y a sotavento de las sierras de Alicante.