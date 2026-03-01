Bombazo en la zoología de España: nace en Valencia el primer ejemplar de una especie en peligro crítico de extinción

La conservación de una especie en peligro crítico de extinción en particular se ha convertido en una de las prioridades dentro de la zoología moderna, especialmente en el ámbito marino. Frente a este escenario, los centros científicos y acuarios suelen ser claves al permitir el estudio y la reproducción controlada de animales cuya supervivencia en libertad está comprometida.

España se ha situado recientemente en el centro de este debate tras un acontecimiento sin precedentes relacionado con una especie catalogada como a punto de extinguirse en la Lista Roja de la UICN. El suceso, ocurrido unos meses atrás en Valencia, abre nuevas líneas de investigación y consolida la relevancia de los programas de conservación desarrollados en el país.

Así fue el nacimiento de una especie en peligro crítico de extinción en Valencia

El hito se ha producido en la institución Oceanográfica de Valencia, donde por primera vez ha nacido un ejemplar de Rhinoptera marginata. Se trata de una raya incluida en la categoría más alta de amenaza antes de la desaparición total en estado silvestre.

El nacimiento tuvo lugar sin incidencias y corresponde a una hembra que pesó 1.450 gramos y alcanzó los 47 centímetros de longitud de disco.

El equipo técnico mantiene al animal bajo observación constante dentro del área de Océanos. Su evolución se considera estable y ya ha iniciado una alimentación regular, un dato relevante en el seguimiento de una especie en peligro crítico con un ciclo reproductivo muy limitado.

La Rhinoptera marginata, conocida también como raya cara de vaca, habita en aguas templadas del Atlántico oriental y del Mediterráneo. Su presencia en estas zonas se ha reducido de forma notable durante las últimas décadas.

Entre las principales causas figuran la sobrepesca, las capturas accidentales, la degradación del hábitat y la pérdida de áreas costeras necesarias para su desarrollo.

Como consecuencia de esta presión, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica en su Lista Roja como especie en peligro crítico de extinción, el último escalón antes de la extinción en libertad.

Además, desde febrero de 2024, la especie está incluida en los apéndices de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, con un nivel de protección reforzado para la población del Mediterráneo.

Un ciclo reproductivo que dificulta la recuperación de esta raya

Uno de los factores que agrava la situación de esta especie en peligro crítico es su biología reproductiva.

La Rhinoptera marginata presenta ovoviviparidad, con un único nacimiento por gestación y un periodo aproximado de un año. Esta baja tasa reproductiva limita de forma considerable la capacidad de recuperación de las poblaciones naturales.

El tamaño del ejemplar recién nacido está directamente relacionado con este proceso. Los embriones se desarrollan primero a partir del vitelo y posteriormente reciben nutrientes adicionales de la madre, lo que da lugar a crías de grandes dimensiones en comparación con otras especies marinas.

El papel de los acuarios en la conservación de esta especie en peligro crítico

El nacimiento registrado en Valencia refuerza el valor de los programas científicos desarrollados en acuarios y centros especializados. Estas instalaciones permiten llevar a cabo estudios genéticos, controles veterinarios y proyectos de reproducción que resultan inviables en el medio natural para una especie en peligro crítico.

Desde el Oceanografico de Valencia y su fundación se trabaja con decenas de animales catalogados como amenazados, integrados en redes científicas internacionales.

Según ha explicado la responsable del Departamento de Océanos, Marga Ardao, en un comunicado oficial, «cada nacimiento supone una oportunidad única para avanzar en el conocimiento de la especie y reforzar los esfuerzos por garantizar su supervivencia a largo plazo».

Además, el equipo espera la llegada de un segundo ejemplar en los próximos días, lo que consolidaría este avance en la conservación marina.