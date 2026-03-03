La histórica central lechera de Mallorca echa el cierre tras 78 años: sus trabajadores podrán recolocarse

La histórica central lechera de Mallorca Agama echa el cierre tras 78 años: sus trabajadores podrán recolocarse en distintas empresas del Grupo Damm, que les ha comunicado el cese de su actividad este 2026, tras los recortes en la compra de leche anunciados en septiembre aunque sin fecha definitiva.

Uno de los principales factores ha sido la estructura del mercado lácteo en Baleares y la desventaja competitiva en precio que supone la repercusión de los mayores precios de compra de la leche a los ganaderos locales de Mallorca frente a la fuerte agresividad en precio de las marcas elaboradas en la Península con leche de origen en otras comunidades autónomas.

Según han recordado, el precio del litro de leche de kilómetro cero, con origen en Mallorca, es un 50% superior a la marca de distribuidor y un 18% por encima de la marca de fabricante líder, ambas procedentes de la Península. Como consecuencia, en la actualidad, más del 95 % de la leche consumida en Mallorca procede de fuera de la isla.

Desde la compañía han reivindicado que desde 2017, Agama ha trabajado para intentar revertir la situación del sector lácteo mallorquín y ha impulsado de forma activa iniciativas para desarrollar el sector primario y promover el consumo de productos de kilómetro cero.

Adicionalmente, Agama ha realizado un importante esfuerzo inversor en la fábrica de Palma en los últimos nueve años por un valor superior a los ocho millones millones de euros, y que han permitido modernizar y digitalizar toda la cadena productiva, desde la recepción de la leche hasta el envasado final, dotando las instalaciones de eficiencia, sostenibilidad y tecnología avanzada.

La compañía se encuentra trabajando en un plan de recolocación en distintas empresas del grupo, con el objetivo de que esta decisión no tenga impacto alguno en el empleo, reafirmando su compromiso de actuar con responsabilidad durante todo el proceso. Así pues, los 14 trabajadores de la planta tendrán la posibilidad de incorporarse a otras empresas del grupo, en posiciones acordes a su perfil profesional y experiencia.

Sin alternativas

Durante los últimos seis meses, la compañía ha colaborado con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para buscar alternativas que permitieran garantizar la continuidad del proyecto industrial, además del mantenimiento de la marca en el mercado local.

En este proceso, Agama, según han indicado, ha mantenido una actitud abierta y colaborativa ante todas las propuestas planteadas, incluido el proyecto de creación de una cooperativa impulsada por el sector ganadero, la Conselleria de Agricultura, los trabajadores de Agama y otros socios industriales o financieros.

La compañía, han reiterado, mostró en todo momento su disposición a facilitar la transmisión de los activos industriales, ofreciendo condiciones favorables y flexibilidad tanto en los aspectos económicos como operativos para hacer viable la operación.