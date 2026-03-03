En prisión un español de 77 años tras quemar «por venganza» la casa de su ex pareja en Elche

Agentes de la Policía Local de Elche han detenido a un varón de 77 años como supuesto autor de un delito de incendio provocado en la vivienda de su ex pareja. Así, como otro de amenazas graves en el ámbito de la violencia de género. Los agentes han intervenido al detenido una bolsa. En su interior, había una maza, un martillo y cuatro cuchillos. El detenido ha confesado de modo espontáneo haber incendiado la vivienda de su ex pareja con la intención de causarle «el mayor daño posible» al no hallarla dentro. El hombre ha sido trasladado a un centro médico para su valoración. Y, a continuación, a dependencias judiciales. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a OKDIARIO que el detenido es español y que ha ingresado en prisión.

Los hechos se han conocido este martes. Pero se han producido justo dos semanas antes. En concreto, el viernes, día 20 de febrero. La mañana de aquel día, según el relato de la Policía Local, una llamada vecinal alertó a los agentes de que un individuo se hallaba en una vivienda del barrio de Carrús, en Elche, y profería graves insultos contra su mujer.

Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Una vez allí,, localizaron el sospechoso cuando intentaba abandonar el edificio a gran velocidad. Y fue al ser interceptado cuando confesó haber incendiado la casa de su ex pareja para causarle «el mayor daño posible» al no haberla encontrado en el interior, siempre según la Policía Local.

La vivienda afectada está ubicada en una quinta planta. El bombín de la cerradura de entrada había sido fracturado. En su interior, había un colchón ardiendo cuya combustión desprendía una gran cantidad de humo. Además, electrodomésticos y enseres como la televisión, el microondas o la freidora estaban esparcidos y destrozados por el suelo de la vivienda.

El fuego fue apagado por los propios agentes con cubos de agua y un extintor que les facilitó una vecina, antes de la llegada de los bomberos del Parque de Elche del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante. Con ello, se evitó la propagación del fuego al resto del edificio, entonces habitado por varias familias, según confirma la Policía Local.