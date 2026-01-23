La comisión que investiga la tragedia de Adamuz cree que la «rotura previa de la vía» provocó el accidente

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) maneja ya una hipótesis principal de la tragedia de Adamuz (Córdoba), donde se produjo el descarrilamiento de un Iryo y su posterior choque con un Alvia de Renfe provocó 45 muertes. El organismo dependiente del Ministerio de Transportes cree que el origen del incidente fue la «fractura del carril» previa al «paso del tren Iryo siniestrado».

La CIAF ha publicado este viernes una actualización de la nota sobre la investigación del accidente de Adamuz. En él, se asegura que «con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento».

