El audio del maquinista del Iryo y la respuesta del centro de control: «No hay ningún tren llegando»

Los audios de la caja negra extraída del tren de Iryo 6189 que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba) han revelado las dos llamadas del maquinista al centro de mando de Adif en Atocha en el momento del accidente. «Necesito que paren el tráfico urgentemente, por favor», se le escucha decir a su interlocutor, que le insta a la calma porque «no hay ningún tren llegando». Tras descarrilar, el Iryo invadió la vía por la que circulaba un segundo tren, un Alvia, y ambos colisionaron. Un trágico accidente que se saldó con 42 muertos y cientos de heridos.

En la conversación que mantiene con el centro de mando, el maquinista señala que el convoy de Iryo ha sufrido «un enganchón a la altura de Adamuz». Una sensación que el conductor de la máquina habría podido percibir por varias razones, entre ellas un defecto en la vía, un objeto desprendido de los bajos del tren o ambas cosas a la vez.

Los audios permiten concluir que la llamada se produce una vez que los trenes ya habían colisionado, aunque él no era consciente aún de lo ocurrido. «De hecho, tengo el tren bloqueado», comunica cuando le piden que baje los pantógrafos -los dispositivos que transmiten la electricidad de la catenaria a los motores. «Más abajo no pueden estar», matiza con tono sereno.

Tras esta conversación, el maquinista del Iryo contacta nuevamente con Atocha, para aportar más detalles sobre el accidente: «Comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua», señala en dos ocasiones -«repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua»- en los audios publicados por elDiario.es.

Es en este momento cuando solicita que paren el tráfico en las vías «urgentemente», mientras que el centro de control lo tranquiliza: «Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar (…) Sí, sí, sí… no hay ningún tren llegando».

A continuación, el maquinista sostiene que debe abandonar la cabina para verificar el tren, que también está sufriendo en esos momento un incendio en uno de los coches. Antes de terminar la comunicación, el conductor de Iryo pide que envíen «también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias». «Tengo también heridos en el tren», subraya.