La empresa de la ‘trama PSOE’ logró la renovación del tramo de Adamuz a 4 rivales con un nota de 9,9 de 10

La Unión Temporal de Empresas en la que participa Azvi, la constructora sevillana que contrató a Koldo García como asesor para conseguir encargos en Latinoamérica, logró una valoración de 9,899 puntos sobre 10 posibles en los criterios a analizar de Adif para la adjudicación del contrato de mejora integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo Guadalmez-Córdoba. Se trata del mismo tramo donde se ha producido este domingo el peor accidente ferroviario de las últimas décadas, con un balance provisional de 42 muertos y más de 100 heridos de diversa consideración.

La puntuación obtenida por la UTE formada por Azvi y otras tres constructoras, logró un 99,3% de perfección en la valoración de criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas, es decir, la que depende de criterios subjetivos. Esta calificación cuasi impecable ha resultado determinante para adjudicarse un contrato valorado en 61,25 millones de euros, frente a cuatro competidores que presentaron ofertas económicas similares o incluso más bajas. Posteriormente, impusieron 6 millones adicionales en sobrecostes por, supuestamente, imprevistos que no se podían apreciar en el momento de iniciar las obras.

Según el informe técnico emitido el 4 de febrero de 2022 por la Subdirección de Seguimiento Técnico de Adif, la propuesta de la UTE en la que participa Azvi recibió calificativos excepcionales. El documento utiliza repetidamente expresiones como «completa y exhaustiva», «perfectamente desarrollada» o «totalmente coherente» para describir la oferta ganadora.

Puntuación máxima

La UTE de Azvi ha conseguido la puntuación máxima de 28 puntos sobre 28 posibles en el apartado de «Memoria y Programa de Trabajo», que representa el 57% del total de criterios discrecionales. También ha obtenido la calificación perfecta de 3 sobre 3 puntos en «Tecnología e I+D+i».

En el resto de criterios, las puntuaciones han sido igualmente sobresalientes: 6 sobre 6 puntos en Calidad tras la ponderación, 5,67 sobre 6 en Programa de Actuaciones Medioambientales, y 6 sobre 6 en Memoria de Seguridad y Salud.

El informe técnico destaca, sin ahorrar en parabienes, que la oferta «refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así como los condicionantes externos». Además, señala que «los procesos constructivos y las operaciones se detallan y justifican de manera completa y exhaustiva».

La competencia presentó ofertas técnicamente sólidas que, sin embargo, han recibido valoraciones sustancialmente inferiores. La UTE formada por Sacyr Neopul reportó 43,07 puntos. La UTE de Acciona Construcción se tuvo que conformar 45,98 puntos.

Las dos ofertas peor valoradas han sido la UTE de Copisa con 35,96 puntos, y la UTE de Lantania con apenas 34,01 puntos sobre 49 posibles.

Oferta económica

Paradójicamente, la UTE ganadora no ha presentado la oferta económica más competitiva. Su propuesta ascendía a 43,38 millones de euros sin IVA, lo que supone una baja del 14,30% sobre el presupuesto base de licitación. Fuentes expertas hablan de propuestas low cost que disgustaban sobremanera a los sindicatos.

La oferta más económica correspondió a la UTE de Asch Infraestructuras, con 42,44 millones de euros y una baja del 16,16%. Sin embargo, esta propuesta ha obtenido la peor valoración técnica del concurso, con sólo 34,01 puntos sobre 49 en criterios discrecionales.

La diferencia de 14,66 puntos entre la mejor y la peor valoración técnica ha resultado determinante. A pesar de que todas las ofertas han superado el umbral mínimo exigido de 30 puntos, la distancia entre las puntuaciones técnicas ha compensado ampliamente las diferencias económicas.

La UTE de Comsa y Acciona, que presentó una oferta de 45,39 millones de euros —casi dos millones más cara que la ganadora—, ha quedado relegada al tercer puesto con 90,32 puntos totales, frente a los 98,99 de la adjudicataria.

El sistema de valoración establecido en el pliego otorgaba 49 puntos máximos a criterios de juicio de valor y 51 puntos a criterios cuantificables mediante fórmulas. La suma de ambos apartados ha determinado la clasificación final.

Grupo Azvi, presidido por Manuel Contreras Caro, es un tradicional adjudicatario del Ministerio de Transportes con un volumen de negocio de 900 millones de euros y más de 5.000 empleados. La compañía contrató en 2023 a Koldo García y su mujer, a través de la consultora Erikapat, como asesores por 6.000 euros al mes.

El contrato incluía una prima de éxito del 0,75% del monto total de cada proyecto hasta un máximo de 350.000 euros por operación. Azvi ha roto su relación contractual con Koldo al abrirse la investigación, tal como se hizo constar el 27 de febrero de 2024 en un escrito oficial. Además, el empresario delator de corrupción Víctor de Aldama señaló que Azvi pagaba a cambio de contratos públicos del Gobierno. Azvi anunció una querella por esta acusación.

El contrato adjudicado contemplaba actuaciones en un tramo de más de 80 kilómetros entre los puntos kilométricos 263 y 343. El accidente se ha producido exactamente en el kilómetro 318, dentro del tramo que debía ser objeto de «construcción de mejora integral».

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios estudiará en los próximos años qué ha causado el accidente mortal. Mientras tanto, la adjudicación de este contrato con una valoración técnica rozando la perfección plantea interrogantes sobre los mecanismos de evaluación de ofertas públicas cuando los criterios discrecionales tienen un peso tan preponderante y las puntuaciones resultan tan dispares.