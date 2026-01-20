La Guardia Civil que rescató a la niña de seis años que perdió a su familia en Adamuz: «Tenía mucho frío»

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) ha dejado historias personales terribles por el brutal choque de trenes en la localidad andaluza. Entre los relatos más impactantes que han emergido de este terrible suceso, destaca la dramática pérdida de la familia Zamorano Álvarez qué, tras disfrutar de un fin de semana en Madrid, la familia completa subió a uno de los trenes siniestrados de regreso a casa. Del viaje solo sobrevivió la hija pequeña, una niña de seis años que perdió a todos sus familiares en el accidente.

Este martes, El Programa de Ana Rosa ha conseguido hablar en exclusiva con María, la guardia civil, que encontró a la pequeña superviviente caminando sola por las vías del tren. La joven agente, que no se encontraba de servicio ese día, no dudó en acompañar a la menor hasta que pudo reunirse con sus abuelos y su tío, quienes la trasladaron al hospital más cercano. «Me dijeron que la acompañara y yo ni me lo pensé. La niña venía con mucho frío y lo primero era que entrara en calor y hablara para poder identificarla. Resulta que cuando me dijo quién era, yo conocía a una persona cercana y pudimos ponernos en contacto inmediatamente con su familia», ha relatado María visiblemente emocionada.

La agente ha revelado que pasó varias horas con la menor sin separarse de ella en ningún momento tras la tragedia en Adamuz: «Estuvo muchas horas dentro de un coche oficial con la calefacción porque tenía mucho frío».

Consciente de la delicada situación, María evitó hacer preguntas sobre cómo había logrado escapar del vagón siniestrado: «No le quise preguntar mucho porque, en cuanto le preguntábamos, nos hablaba de sus padres y yo no quería porque sabíamos dónde estaban».

Sin embargo, la guardia civil ha destacado el extraordinario temple de la pequeña: «La niña hablaba muchísimo, no era consciente de lo que estaba pasando y nunca jamás he conocido a una niña tan valiente, que se quitó el abrigo y los zapatos para poder salir del tren porque se había quedado atrapada». La menor se encuentra ahora al cuidado de sus abuelos y su tío.