Llega a Mallorca el nuevo ‘Tinder de proximidad’ que convierte locales en espacios para jugar y ligar

El misterio ya empezó a despejarse de forma parcial: el enigmático ‘hombre Rayo’ aterrizó en Mallorca para presentar esta innovadora aplicación que estará en funcionamiento en menos de una semana. Y la expectativa no podría ser mayor.

Baleares se prepara para algo completamente nuevo. Imagina entrar en tu bar favorito, escanear un código y de repente poder chatear, ligar, jugar y conocer a personas que están justo a tu lado. Así funciona TribuX, la aplicación que muchos llaman el ‘Tinder de proximidad’, y que promete transformar por completo la experiencia dentro de restaurantes, discotecas, hoteles, gimnasios y centros comerciales.

La magia de TribuX está en su simplicidad: códigos QR personalizados en cada establecimiento. Sólo hay que escanearlos y accederás a un espacio digital exclusivo, limitado al lugar y al momento. No más perfiles abstractos ni conversaciones a kilómetros de distancia: aquí, cada interacción ocurre con personas que están frente a ti, creando conexiones reales y espontáneas.

Dentro de la app, todo está diseñado para divertirse y socializar. Puedes unirte a chats grupales, interactuar con otras mesas, participar en retos y dinámicas que rompen el hielo, añadir contactos y descubrir promociones o eventos internos. Cada acción es inmediata, divertida y auténtica: conversar deja de ser una tarea y se convierte en una experiencia compartida. La seguridad y la privacidad son prioridad. Tu información no se comparte automáticamente, tu sesión termina al desconectarte y puedes configurar tu perfil como público o privado. Tú decides con quién interactuar, haciendo que cada momento sea completamente opcional y seguro.

TribuX también integra XCoin, su moneda virtual. Sólo se obtiene estando activo en el local, lo que convierte la permanencia y la participación en un juego en sí mismo. Cada acción dentro del establecimiento se traduce en recompensas, creando un vínculo natural entre diversión, interacción y consumo. Pero la app no es solo para los clientes: los negocios también salen ganando. Desde una tablet, el dueño o encargado puede lanzar promociones, activar ofertas en franjas horarias, comunicar eventos especiales o impulsar productos estratégicos. Todo esto llega solo a quienes están presentes, asegurando que cada mensaje tenga impacto real.

Los creadores de esta nueva red social de proximidad sostienen que en bares y restaurantes fomenta juegos entre mesas y retos con premios; en discotecas, impulsa la interacción entre zonas y activaciones VIP; en hoteles, conecta huéspedes y potencia la experiencia social; en gimnasios, organiza retos y actividades que generan comunidad; y en centros comerciales, propone recorridos gamificados y promociones cruzadas. Cada negocio puede adaptar la experiencia a su estilo y objetivos.

La llegada del Hombre Rayo a Mallorca fue solo el inicio de lo que promete ser una verdadera revolución en la forma de socializar y consumir. Durante la festividad del Día de las Islas Baleares, el enigmático y enmascarado hombre de la máscara paseó por calles, parques y plazas de la capital balear repartiendo regalos y anunciando la llegada de TribuX.