Una maceta vaciada de tierra en un hotel de Mallorca destapa una gigantesca red de tráfico de tusi

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzgará a partir de este viernes, 6 de marzo, a un total de quince narcotraficantes integrantes de una organización criminal acusada de haber inundado Mallorca de tusi, conocida popularmente como cocaína rosa, a lo largo de 2024.

La Fiscalía solicita para los procesados penas que, en conjunto, alcanzan los 136 años de prisión, además de multas que suman hasta 450.000 euros. A los acusados se les atribuyen delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal.

Según el escrito de acusación, la actividad delictiva se prolongó entre enero y noviembre de 2024, mes en el que la banda fue finalmente desarticulada. Durante ese periodo, los implicados, muchos de ellos unidos por vínculos familiares, se habrían dedicado principalmente a la elaboración y venta de tusi, aunque también traficaban con otras sustancias como cocaína, ketamina y MDMA.

Una vez introducida la droga en Mallorca, su distribución se realizaba sobre todo en discotecas y eventos multitudinarios, aunque parte de la mercancía también era enviada a distintos puntos de la Península.

Una maceta vaciada de tierra, el origen de la investigación

La investigación policial se remonta a enero de 2024, cuando cuatro de los sospechosos alquilaron dos habitaciones en un hotel de Palma y pasaron la noche, presuntamente, fabricando tusi. A la mañana siguiente, al negarse a abandonar las estancias pese a los reiterados avisos del personal, los empleados alertaron a la Policía Local. Cuando los agentes llegaron, los ocupantes entregaron las llaves y abandonaron el lugar.

Fue entonces cuando las camareras de piso descubrieron en una de las habitaciones una maceta vaciada de tierra. En su interior, los policías hallaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, un hallazgo que marcaría el inicio de una investigación más amplia.

Las pesquisas posteriores permitieron a los investigadores localizar un domicilio en Palma donde otros cuatro sospechosos habían instalado un laboratorio y un almacén de droga. Los seguimientos policiales confirmaron además que algunos de ellos se dedicaban activamente al tráfico de estas sustancias.

Las intervenciones telefónicas condujeron finalmente hasta varios integrantes encargados del transporte de la droga hacia la Península y su posterior distribución en distintos puntos del territorio nacional.