Pablo, el maquinista aficionado a la fotografía que murió en la tragedia de Adamuz

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido este pasado domingo se cobró la vida del maquinista del tren Alvia, Pablo B., de 28 años y vecino de Alcorcón (Madrid), quien falleció en el acto al salir despedido cuando su convoy colisionó con el tren Iryo descarrilado.

El joven conductor, adscrito a la residencia de Cerro Negro en Madrid, operaba la línea de Renfe entre la capital española y Huelva cuando se produjo la tragedia. Según ha podido saber este medio a Pablo le quedaban apenas diez minutos para concluir su servicio y realizar el relevo en Córdoba cuando el Alvia impactó brutalmente contra los vagones del tren Iryo. La diferencia de tan solo 20 segundos entre el primer descarrilamiento y la llegada del segundo convoy hizo imposible cualquier reacción humana, convirtiendo el choque en inevitable.

Tras el impacto, desde Renfe intentaron contactar con el maquinista durante aproximadamente media hora, pero todos los intentos resultaron infructuosos. Cuando los equipos de emergencia lograron acceder a la zona del siniestro, hallaron el cuerpo sin vida de Pablo en las inmediaciones del tren, completamente destrozado por la violencia del choque.

Pablo B. era ingeniero informático por la Universidad Carlos III de Madrid y había recibido formación especializada en el centro de Adif dedicado a simulación y conducción antes de incorporarse a Renfe. Más allá de su trabajo, Pablo cultivó desde niño una intensa afición por la fotografía centrada tanto en la naturaleza como en el paisaje urbano, un hobby que reflejaba tanto en sus redes sociales como en su curriculum laboral.

El cruel impacto familiar

La tragedia golpeó con especial dureza a su entorno más cercano. Su madre, profesora jubilada, se encontraba de viaje en Egipto cuando recibió la devastadora noticia del accidente. Madre e hijo eran conocidos en su barrio de Alcorcón, donde la noticia se propagó con rapidez, convirtiendo la pérdida en un duelo compartido hasta el punto de que el propio ayuntamiento de la localidad ha trasladado oficialmente el pésame a la familia del maquinista y ha decretado luto oficial desde las 00:00 horas del día 20 de enero hasta las 00:00 del día 22.

«Desde el Ayuntamiento de Alcorcón queremos expresar nuestro pésame y nuestra disposición a la familia del joven de nuestra ciudad que ha fallecido en el accidente de Adamuz», ha manifestado el consistorio a través de sus redes sociales.

Por su parte Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, ha manifestado «nuestras sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y el infinito agradecimiento a los servicios de emergencia desplegados en la zona». Además, ha anunciado que el Ayuntamiento mostrará «el interés compartido y compromiso con una declaración unánime y conjunta» con toda la Corporación Municipal en el próximo Pleno del Ayuntamiento.