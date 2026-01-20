Última hora del accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Muertos, heridos e investigación del descarrilamiento
Sigue en directo las últimas noticias del accidente de tren que se produjo este domingo en Adamuz (Córdoba)
La investigación apunta a una rotura de la vía como causa del trágico descarrilamiento de Adamuz
Dramática búsqueda de la treintena de pasajeros de los dos trenes siniestrados en Adamuz no localizados aún
Al menos 40 personas han perdido la vida en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) este domingo, después de que un convoy de Iryo que realizaba el trayecto Málaga – Madrid perdiera el control y descarrilara. Tras lo sucedido, éste invadió la vía contraria por la que circulaba otro tren de la compañía Renfe, un Alvia dirección Huelva que impactó con el primer accidentado.
Por ahora hay 32 desaparecidos y cientos de personas han resultado heridas, muchas de ellas en estado grave. Durante la noche del domingo, los servicios de emergencia se han encargado de rescatar a quienes estaban atrapados en los vagones afectados, labores que se continuaron el día de ayer.
Todavía se están tratando de esclarecer los hechos que provocaron esta catástrofe, pero por ahora, la investigación apunta a que un fallo en la soldadura hizo descarrilar al tren Iryo que, posteriormente, provocaría el impacto con el Alvia. A pesar de que el tramo había sido renovado hace menos de un año, el Gobierno lleva años registrando incidencias en esta zona por parte de maquinistas y pasajeros.
Se elevan a 41 los muertos en el accidente de trenes en Adamuz
El número de víctimas mortales en el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) se eleva ya a 41, han indicado fuentes de la investigación. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha informado que han localizado tres cuerpos en el interior del tren Alvia y uno en Iryo.
Reunión del Consejo de Ministros marcada por el accidente ferroviario
El Gobierno celebra este martes Consejo de Ministros en una reunión marcada por el accidente ferroviario de Adamuz. Accidente que ha trastocado por completo la agenda política.
Número de fallecidos en el accidente de tren en Córdoba
Son 40 los fallecidos confirmados hasta ahora. La última víctima mortal confirmada es Miriam, una joven de 27 años, natural de Lepe, que viajaba sola en el vagón 1 del Alvia Madrid-Huelva.
Número de hospitalizados por el accidente en Adamuz
El número de hospitalizados por las heridas sufridas en el accidente de trenes en Córdoba ha bajado de 41 a 39 durante las últimas horas, 13 de ellas continúan en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
Renfe activa el Plan Alternativo de Transporte
Renfe activa este martes un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente ferroviario en Adamuz, que permanecerá mientras se encuentre interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Los Reyes visitan Adamuz
Los Reyes visitarán este martes la localidad de Adamuz (Córdoba), dónde se ha producido el accidente en el que han fallecido al menos 40 personas y decenas han resultado heridas. Felipe y Letizia estarán acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según han informado fuentes de la Casa Real, los Reyes, han suspendido el acto previsto en Toledo dónde se iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba)
Buenos días. Sigue en directo toda la actualidad con respecto al accidente de tren en Adamuz, Córdoba: muertos, heridos, desaparecidos, investigación de los hechos…
Atienden a un último grupo de 9 pasajeros llegados a Atocha y trasladan a 2 al hospital
Asistencias del SUMMA 112 recibieron sobre las 20:40 horas del lunes en la estación de Atocha de Madrid a un grupo de nueve pasajeros de los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba), dos de los cuales han sido traslados con heridas de carácter leve al Hospital de Torrejón.