Última hora del accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Muertos, heridos e investigación del descarrilamiento

Al menos 40 personas han perdido la vida en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) este domingo, después de que un convoy de Iryo que realizaba el trayecto Málaga – Madrid perdiera el control y descarrilara. Tras lo sucedido, éste invadió la vía contraria por la que circulaba otro tren de la compañía Renfe, un Alvia dirección Huelva que impactó con el primer accidentado.

Por ahora hay 32 desaparecidos y cientos de personas han resultado heridas, muchas de ellas en estado grave. Durante la noche del domingo, los servicios de emergencia se han encargado de rescatar a quienes estaban atrapados en los vagones afectados, labores que se continuaron el día de ayer.

Todavía se están tratando de esclarecer los hechos que provocaron esta catástrofe, pero por ahora, la investigación apunta a que un fallo en la soldadura hizo descarrilar al tren Iryo que, posteriormente, provocaría el impacto con el Alvia. A pesar de que el tramo había sido renovado hace menos de un año, el Gobierno lleva años registrando incidencias en esta zona por parte de maquinistas y pasajeros.