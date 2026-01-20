Muere David Cordón, padre del futbolista del Getafe Davinchi, en el accidente de tren de Adamuz

David Cordón, ex futbolista y padre de Davinchi, jugador del Getafe, está entre los fallecidos por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba). Según ha confirmado un familiar suyo en redes sociales, el cuerpo del padre del joven defensor azulón ha sido encontrado. Es una de las víctimas mortales del trágico accidente que se produjo el pasado domingo por la tarde, al descarrilar un tren de Alta Velocidad procedente de Málaga con dirección Madrid y ser embestido por otro que circulaba en dirección contraria, con destino Huelva.

El padre del futbolista se encontraba entre los pasajeros del Alvia que salió en la tarde del domingo de Madrid y se dirigía a Huelva, de donde eran naturales. Esa misma mañana, había estado en Getafe, viendo el partido que disputaba el equipo de su hijo contra el Valencia, en el que los de Bordalás perdieron por 0-1 con un gol de Gayà. Por la tarde, cogería en Puerta de Atocha el Alvia siniestrado horas después a la altura de Adamuz.

Sin saber nada de él, su familia se desplazó a Córdoba para facilitar su ADN y poder cotejar las muestras con las de los fallecidos. En la noche de este martes, llegaba la peor de las noticias. El Getafe CF era uno de los primeros en darla a conocer, dando su pésame a su futbolista, de solo 18 años, y a sus familiares: «Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador ‘Davinchi’ en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo».

David Cordón fue ex jugador de la selección española de fútbol playa y leyenda del deporte onubense. Cabe resaltar su increíble palmarés con dos subcampeonatos del mundo (2003 y 2004) y dos campeonatos de Europa (2001 y 2004). Individualmente, también fue escogido como el mejor jugador de la Euroliga en 2004. En la actualidad trabajaba como enfermero en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.