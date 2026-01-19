Una niña de 6 años pierde a sus padres, su hermano mayor y su primo en el accidente de tren de Adamuz

Una niña de seis años es la única superviviente de una familia que viajaba en el tren de Alvia involucrado en el accidente de Adamuz que ha dejado 40 muertos por el momento y más de cien heridos. Cristina Álvarez y Félix Zamorano, los padres, Pepe Zamorano, el hermano, y Félix Zamorano, el primo de la menor, originarios de Punta Umbría, en Huelva, se encuentran entre las víctimas mortales del choque de trenes, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad andaluza.

La menor, que pasó buena parte de la noche custodiada por una agente de la Guardia Civil, fue rescatada prácticamente ilesa tras escapar del tren por sus propios medios. En un inicio el hermano mayor de la niña había sido supuestamente localizado con vida y estaba ingresado en un hospital, pero finalmente se ha confirmado que los cuatro familiares han muerto.

La niña se encuentra bien, y ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba. A pesar de la brutalidad del accidente, afortunadamente sólo tuvo que recibir tres puntos de sutura en una herida en la cabeza. La menor estuvo bajo custodia hasta que su familia pudo ser localizada.

Sin embargo, la familia de la menor ha manifestado su indignación tras no obtener información sobre el paradero de su familia tras recorrer «todos los hospitales» y «varios puntos de información», según ha dicho Juan Barroso, portavoz de la familia, antes de confirmarse la muerte de los cuatro miembros.

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha decretado tres días de luto oficial tras confirmarse el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia. Se han suspendido todos los actos oficiales de la localidad previstos para los próximos días en señal de respeto y duelo. José Carlos Hernández, alcalde de Punta Umbría, también se ha trasladado a Córdoba para acompañar a los familiares.

El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor, aunque desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que otros dos vecinos de Punta Umbría, de los que aún no se tienen noticias, puedan ser localizados con vida y sigue de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.

El Ayuntamiento del municipio ha querido acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, y les ha trasladado el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la corporación municipal y del conjunto de la ciudadanía. La familia a la que pertenecen los cuatro fallecidos y la menor herida pidieron el mismo domingo ayuda a través de las redes sociales, en las que difundieron sus fotografías para obtener cualquier información sobre su paradero.