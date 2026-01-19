La búsqueda desesperada de Ana para encontrar a su perro Boro tras el accidente de tren de Adamuz

El choque de dos trenes en Adamuz, Córdoba, ha dejado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos. Entre los heridos se encuentra Ana, que viajaba con su hermana embarazada, ahora mismo ingresada en la UCI por sus heridas, y con Boro, su perro. Ahora, Ana busca desesperada a Boro, que desapareció tras el choque de los dos trenes, y pide la colaboración ciudadana para encontrar al perro, que como ella misma dice también «es familia».

Las dos hermanas, originarias de Málaga, volvían a Madrid, donde viven, después de un fin de semana familiar, cuando les sorprendió la desgracia en el tren de Iryo. Ana ha contado a los medios de comunicación como vivió el accidente y lo que sucedió con su hermana embarazada. «Los bomberos la sacaron del tren y se la llevó la ambulancia junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital», ha dicho la joven a los medios de comunicación. Aunque su hermana está en la UCI, reconoce que aún no sabe qué pasará. «No sabemos que va a pasar con ella, todavía no tenemos un pronóstico seguro», ha dicho.

Ana ha explicado que, ahora que está esperando por cambios en la situación de su hermana, es momento de buscar a su perro. «Por favor, si podéis, ayudad a buscar a los animales, que tenemos muchos y son familia también», ha reclamado la joven envuelta en lágrimas mientras pedía la colaboración de los ciudadanos para encontrar a su perro Boro.

La joven malagueña ha difundido por redes sociales imágenes de Boro con diferentes mensajes y la descripción de su perro. «Se llama Boro, es un perro mayor, tiene el pelo largo marrón y blanco en la zona del pecho, es muy asustadizo y responder a su nombre», indica Ana.

«Perdido en el accidente en Adamuz, tiene que estar muy asustado. Responde a Boro, toda difusión es buena, por favor. Y más si conocéis a gente de la zona», ha pedido la joven malagueña, al tiempo que pedía difusión y que cualquier información se le facilitara a ella misma.