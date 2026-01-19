Los supervivientes del accidente de Adamuz: «Era como una película de terror»

El peor accidente ferroviario en España de los últimos años ha dejado 39 fallecidos y cientos de heridos en Adamuz, Córdoba. Los testimonios de quienes lograron sobrevivir al terrible siniestro entre un tren de Iryo y un Alvia con destino a Huelva dibujan un escenario dantesco que ha conmocionado al país.

Uno de los relatos más desgarradores es el de una joven que viajaba con su hermana embarazada. «Yo pensé hasta aquí, me giré y miré a mi hermana como diciéndole adiós y se apagó todo, sólo chillidos», ha dicho entre lágrimas. La superviviente intentó alcanzar a su hermana pero alguien le advirtió de que estaba pisando a una niña.

«Había muchos cachos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana en el otro lado de la ventana inconsciente embarazada», ha explicado. Después de gritar desesperadamente a todo el mundo que su hermana estaba embarazada, los bomberos lograron rescatarla. Actualmente se encuentra en la UCI sin pronóstico conocido.

La misma testigo, que se identifica como Ana, ha hecho un llamamiento desgarrador: «Hay gente que estaba muy mal y los tenías delante y sabías que se te iban. Y no puedes hacer nada». Ahora, mientras espera noticias sobre su hermana, Ana busca a su perro Boro, pidiendo ayuda para localizar a las mascotas desaparecidas. «Por favor si podéis ayudar a buscar a los animales que tenemos muchos y son familia también», ha dicho emocionada durante El programa de Ana Rosa.

😔 Declaraciones que hielan. Una superviviente del accidente en Córdoba se rompe en directo tras recordar lo sucedido: Además ha querido recordar que hay muchas mascotas perdidas, entre ellas su perro: «Los animales son familia también». 📹 Vídeo de @programadear. pic.twitter.com/6ElquZYJ1w — okdiario.com (@okdiario) January 19, 2026

Lucas Merakio, superviviente que viajaba en el quinto vagón del tren de Iryo, ha relatado también en el mismo espacio televisivo que durante los instantes previos al choque comenzaron a sentir «una vibración que no era normal». «Veníamos muy tranquilos, empezó a saltar y se sintió algo rarísimo y muy sonoro donde todos nos asustamos», ha explicado.

Merakio relata que el momento del impacto fue devastador. «Pasó el otro tren, se apagó todo y se sintió un golpe fuerte. Después, silencio, equipaje que se caía, gritos de fondo… Comenzó el miedo y no sabíamos qué hacer. Se escuchaban los gritos como en una película de terror y, después, el golpe de martillos rompiendo los cristales», ha narrado visiblemente afectado.

Lucas también ha destacado casos que reflejan el azar de la tragedia, que, de momento, ha dejado 39 víctimas mortales y cientos de heridos. «Había una niña de diez años que no encontraba a sus padres. También, una mujer del vagón ocho que fue al baño y estaba ocupado, se fue al cinco y por eso se salvó», ha dicho.

Búsqueda desesperada en redes sociales

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar del siniestro, las redes sociales se han convertido en un tablón de búsqueda desesperada. Familiares de los afectados publican fotografías y datos de sus seres queridos con la esperanza de obtener información.

«URGENTE! Por favor quien esté en Adamuz y reconozca a este señor que es mi padre que contacte conmigo por favor. Iba en el Alvia Madrid-Huelva que ha chocado», rogaba un usuario identificado como Richi, compartiendo la foto de su progenitor.

URGENTE!

Por favor quien este en adamuz y reconozca a este señor que es mi padre que contacte conmigo porfavor Iba en el alvia Madrid-Huelva que ha chocado Porfavor difusión!! pic.twitter.com/7vSvb2m9Rv — Richi :/ (@Ricardochammo) January 19, 2026

Otro mensaje igualmente angustioso buscaba a Miriam Alberico: «Iba en uno de los trenes que se han descarrilado en Adamuz (destino Huelva) en el vagón 1. No sabemos nada de ella desde hace mucho tiempo».

Estamos buscando a Miriam Alberico. Iba en uno de los trenes que se han descarrilado en Adamuz (destino Huelva) en el vagón 1. No sabemos nada de ella desde hace mucho tiempo. Por favor, difusión y cualquier noticia contacten. pic.twitter.com/qa0dpHTXXh — pérez (@iamuser0) January 18, 2026

La familia de Rafael Millán Albert también ha lanzado un llamamiento: «Mis tíos iban en el Alvia que se ha accidentado en Adamuz y de mi tío no sabemos nada. Por favor, cualquier información es bienvenida».