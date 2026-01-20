Adif limita a 160 km/h un tramo del AVE Madrid-Barcelona por el que se circulaba a 300 km/h

Adif ha decidido limitar a 160 km/h el tramo del AVE Madrid-Barcelona que comprende las localidades de Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), por el que llegaba a circularse a 300 km/h. Son 150 kilómetros de trayecto que ahora aumentará en un 50% el tiempo que se tarda en recorrer la distancia entre las dos grandes ciudades españolas.

El sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, indica que el gestor de las infraestructuras ha habilitado una limitación de manera «temporal» a la velocidad mencionada, en una reducción de 140 km/h que se ordena 48 horas después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido 41 personas –según datos oficiales– y más de un centenar han resultado heridas.

El tramo en el que se ha reducido notablemente la velocidad de circulación de los trenes es que el comprende las localidades de Mejorada del Campo y Alhama de Aragón, desde el punto kilométrico 34,8 hasta el 182,9, con 10 tramos de vía en total, distribuidas entre pares e impares, lo que podría aumentar el tiempo de trayecto entre ambas poblaciones hasta un 50%.

La limitación de velocidad se produce debido a que los maquinistas han reportado la existencia de baches en varios tramos de la línea y, por seguridad, Adif ha activado esta restricción. Además, señalan que en la noche de este martes el servicio de mantenimiento pasará a revisar la situación y que, cuando todo esté bien, se podría levantar la restricción.

Desde Adif resaltan que este tipo de decisiones pueden considerarse como «habituales», debido a que se trata de un procedimiento de seguridad en caso de que los maquinistas reporten, como ha sucedido, baches en un trayecto.

El pasado 8 de agosto, Semaf recalcó su preocupación por el estado general de las líneas y solicitó una reducción de la velocidad máxima en las mismas, «estableciéndose como límite 250 km/h», una medida que demandaban extender «hasta que la red adecue su estado para poder circular a velocidad superior». Esta línea la utilizan en la actualidad en torno a 15 millones de personas.