Nacho Abad contra Óscar Puente tras el accidente de Adamuz: «Quiere ganar el relato»

Nacho Abad ha comenzado En boca de todos este martes hablando de la tragedia que sigue copando todos los titulares en España: la del descarrilamiento de un tren Iryo en la localidad de Adamuz, en Córdoba. Un accidente que se ha cobrado ya 41 vidas y del que aún se desconocen las causas. El presentador ha cargado contra Óscar Puente, actual ministro de Transportes tras su comparecencia en la que se negó a hablar para medios como Cuatro u OKDIARIO. Según el presentador de Mediaset, el político socialista «sugiere que la culpa es del Iryo (..) Parece que quiere volver a ganar el relato, señalando hacia un lado».

La tragedia de Adamuz

El accidente tuvo lugar tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de este domingo de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua. Por esta vía circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

El discurso de Nacho Abad

Las principales cadenas de televisión se han volcado con dar información sobre la tragedia y este martes 20 de enero, en el programa En boca de todos de Cuatro, Nacho Abad ha arrancado con una reflexión: “Dicen que vamos a tardar meses en saber la verdad de ese descarrilamiento. En esta nueva política 4.0. lo importante no parece conocer la verdad, sino ganar el relato. Generar un titular que cale en la población, un titular que ancle en el ideario de la opinión pública”.

Después, el comunicador de Mediaset ha hablado directamente de Óscar Puente, actual ministro de Transportes. Nacho Abad se ha remontado a unas declaraciones que dio el político en 2024, cuando se producían a diario retrasos en la llegada de los trenes en España. Fue en esa fecha cuando aseguró que el ferrocarril vivía «el mejor momento de su historia»: «Intentó ganar el relato, aunque la percepción general desde entonces es que se han descuidado las conexiones a través de las vías férreas».

Volviendo a 2026, el presentador ha apuntado: «Puente sugiere que la culpa es del Iryo (..) Parece que quiere volver a ganar el relato, señalando hacia un lado porque sabe que queda un año para investigar las causas y que, ahí, se van diluyendo las responsabilidades».

Nacho Abad denuncia veto por parte de Óscar Puente

Un día antes, cuando el ministro de Transporte dio su comparecencia de urgencia ante los periodistas, Nacho Abad, en esta ocasión desde el programa de Cuatro Código 10, se quejó de que Puente no quisiera hablar para ellos.

Abad quiso agradecer la intervención del consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, al igual que al Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla ya que eran las 23:20 horas de la noche. Eso sí, el presentador quiso dejar claro que: «Óscar Puente no ha tenido esta delicadeza para los telespectadores de Cuatro. La ha tenido para Televisión Española, para La Sexta o para la Ser, pero no para Cuatro».

«Si usted quiere entrar en directo y le preocupan algo los telespectadores de este canal, le invito. Pero de momento no hemos conseguido que el ministro nos atienda, solo la comunidad andaluza y sus representantes», zanjó el presentador.

Recordemos que, tal y como informamos, Puente tampoco quiso contestar a las preguntas de OKDIARIO.