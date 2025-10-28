El zasca de Nacho Abad a Pilar Rahola en directo: «Te pareces a Pablo Iglesias»

El lunes 27 de octubre, el presentador de En boca de todos, Nacho Abad, se enfrentó en directo a la periodista Pilar Rahola. Ambos estaban discutiendo sobre la noticia del día: la decisión de Carles Puigdemont de romper con el PSOE, dejando de esta forma al Gobierno de Pedro Sánchez sin la mayoría de la investidura. Para Rahola, este giro de los independentistas es lógico, «Estoy a favor. No tiene sentido que Junts continúe con Pedro Sánchez», dijo ella y añadió que: «La Amnistía es cierto que se ha avanzado mucho aunque también hay quien piensa que el PSOE ha jugado un poco con esto. Sin embargo, el tema del catalán nada». Aquí, Abad frenó a su invitada y le preguntó: «Pilar, si nos entendemos en español, ¿para qué hace falta el catalán en el Parlamento?». Rahola se puso a la defensiva de la siguiente manera: «Nacho, la respuesta que me acabas de dar es un poco estúpida si me lo permites». El comunicador de Mediaset replicó: «Me encanta que me llames estúpido. De repente te pareces a Pablo Iglesias que me llamó idiota».

La cúpula de Junts se reunió ayer lunes en Perpiñán y anunció que Puigdemont iba romper con Pedro Sánchez. Sin embargo, esto no parece, preocupar mucho al Ejecutivo, que respondía a las amenazas de ruptura recomendando canciones.

La periodista, Pilar Rahola, entró en En boca de todos para defender la ruptura y declaraba: «Estoy a favor. No tiene sentido que Junts continúe con Pedro Sánchez».

A continuación, la periodista explicaba las dos cosas que se pactaron entre Junts y el Gobierno que no se han llevado a cabo: «La Amnistía es cierto que se ha avanzado mucho aunque también hay quien piensa que el PSOE ha jugado un poco con esto. Sin embargo, el tema del catalán nada».

El rifirrafe entre Abad y Rahola

Tras estas declaraciones, Nacho Abad señaló, que ahora se habla catalán en el Parlamento y Rahola contestaba: «Madre mía, impresionante, eso es lo máximo». El presentador añadía a su comentario y dirigiéndose directamente a la periodista apuntaba: «Pilar, si nos entendemos en español, ¿para qué hace falta el catalán en el Parlamento?».

Esta pregunta del conductor del programa, molestaba a la amiga de Puigdemont, que dejaba claro: «Lo mismo que hace falta en cualquier estado multilingüístico. Esa pregunta en Suiza no la podrías hacer. Nacho, la respuesta que me acabas de dar es un poco estúpida si me lo permites».

El presentador se reía ante la contestación de la periodista y afirmaba: «Me encanta que me llames estúpido. De repente te pareces a Pablo Iglesias que me llamó idiota». Pilar Rahola indicaba que no había sido así y que a ella le gustan los matices: «No te considero para nada estúpido, yo he considerado estúpida tu respuesta».