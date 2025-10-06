Nacho Abad acorrala a ‘Barbie Gaza’ en directo: «¿Por qué te parezco facha?»

Hanan Alcalde, conocida como Barbie Gaza, se ha sentado en el plató En boca de todos para conceder su primera entrevista televisiva. La activista que que fue detenida por el Gobierno israelí junto al resto de la tripulación de Flotilla Global Sumud ha contado en el programa de Cuatro cómo vivió la experiencia, asegurando que sufrió torturas: «Toda la noche nos levantaban con perros, armados, apuntándonos con las pistolas, y eso era constante. Nos privaban del sueño, vi casi morir a una persona al lado mío, agonizando, una mujer de 70 años enganchada a la reja». Pero la entrevista ha estado llena también de tensión entre la activista y el presentador, Nacho Abad, después del encontronazo que protagonizaron hace unos días. El comunicador de Mediaset le ha preguntado directamente a su invitada. «¿Por qué yo te parezco facha y este programa te parece facha?».

Hanan Alcalde ya está en España y se ha sentado en el plató de En boca de todos para conceder su primera entrevista televisiva. La activista aterrizó el pasado domingo en Madrid junto a un grupo de 21 personas de la Flotilla Global Sumud después de haber sido liberada tras haber sido detenida por el Gobierno israelí.

Recordemos que la Alcalde ha tenido varios encontronazos previos con el programa de Cuatro, tanto ella como como Jaume Asens, conocido como el abogado de La Flotilla, al que el propio Nacho Abad tachó de «mentiroso» tras asegurar que el presentador se había referido a Hanan como Barbie Gaza.

A pesar de las polémicas, este lunes 6 de octubre , Hanan Alcalde se ha sentado en En boca de todos y Nacho Abad no ha dudo en enfrentarse a ella y preguntarle: «¿Por qué yo te parezco facha y este programa te parece facha?». Ella ha contestado: «Porque proyectasteis una violencia sobre mí». «¿Qué violencia?», ha exclamado él. «La violencia a la que fui sometida», ha añadido la activista.

«¿Ahora te estoy sometiendo a violencia?», le ha preguntado Abad después de hablar sobre su detención, sobre el conflicto en Gaza y los atentados el 7 de octubre. Alcalde ha contestado: «No, pero me estás haciendo preguntas que en otros programas mis compañeros han pactado que están prohibidas. Demasiado solidaria estoy siendo, porque ninguno de mis compañeros te va a contestar a las preguntas que estoy respondiendo hoy. Queremos centrar la atención solo en el genocidio, en las vidas palestinas torturadas sistemáticamente». Abad seguía sin entender por qué sus preguntas podrían parecer violentas.

Más tarde, Nacho Abad volvió a la carga y preguntó a la activista: «¿Te sigo pareciendo un facha y este programa te sigue pareciendo facha?», Ella ha contestado: «Tú tienes un sesgo claramente de derechas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo estoy muy en contra de que en tu programa se una la criminalización con la inmigración, que es lo que siempre veo y percibo».

El testimonio de Hanan Alcalde

Alcalde, en En Boca de todos, ha relatado cómo fue su experiencia tras ser detenida en la Flotilla: «Toda la noche nos levantaban con perros, armados, apuntándonos con las pistolas, y eso era constante. Nos privaban del sueño, vi casi morir a una persona al lado mío, agonizando, una mujer de 70 años enganchada a la reja. Dábamos patadas, llamábamos por favor, por favor, se está asfixiando, necesita su aerosol y ellos pasaban de largo y nos decían ‘dejar el show’, hasta que ya la mujer se enganchó a la reja y empezó a suplicar que ya no podía respirar más y entonces le lanzaron el aerosol».

»Cada uno hemos sufrido diferentes violencias. Nosotros por ejemplo, estuvimos 48 horas sin comer, 36 horas sin agua, nunca tuvimos agua potable, aunque la pidiéramos, estuvimos privados de las medicinas, había gente con enfermedades crónicas (…) Después nos privaban del sueño. Eran 24 horas que nos llevaban con las bridas», relata Hanan.

La activista explica cómo les trataron durante su detención: »Nos pusieron la venda en los ojos y nos metieron en furgones que eran como de dos metros cuadrados, todos con las vendas en los ojos, las bridas y con un aire frío muy fuerte. Les decíamos que teníamos mucho frío, nos quitamos la camiseta, nos intentamos tapar, pero nos tuvieron así 24 horas. Llegamos por la mañana a las 9 de la de la mañana y después de pasar toda la noche entera sin dormir, sin comer, sin beber agua, nos metieron en una jaula exactamente como la de los pájaros, 57 personas como en 10 metros cuadrados».