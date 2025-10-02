Exteriores llama a la responsable de la Embajada de Israel por interceptar la flotilla de ‘Barbie Gaza’

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha llamado este jueves a la encargada de negocios de Israel en España, quien a su vez es la máxima responsable de la Embajada israelí, por interceptar a la Global Sumud Flotilla liderada, entre otros, por Hanan Alcalde, popularmente conocida como Barbie Gaza.

Albares ha convocado a la responsable de la embajada de Israel para trasladarle la presencia de los ciudadanos españoles que forman parte de la flotilla a Gaza y que ha definido como «pacíficos» y «solidarios». El ministro ha deslizado también que el objetivo de los miembros de la escuadrilla es «única y exclusivamente humanitario».

Además, ha añadido sobre la flotilla de Barbie Gaza «que no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie y que estaban ejerciendo un derecho básico del Derecho internacional, que es el derecho de paso inocente en aguas internacionales». Por último, en una entrevista en TVE, ha subrayado que estas personas cuentan con «toda la protección diplomática y consular» del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de la embajada y consulado en Israel.

Según la información del Ministerio de Asuntos Exteriores, transmitida por Albares, ha llegado ya un primer grupo a tierra de detenidos por Israel de miembros de la Global Sumud Flotilla, en torno a las 8:00 horas (horario español). Sin embargo, el ministro ha dicho que se ignora por el momento quién compone ese grupo y la cifra exacta de españoles, de un total de 65, que Exteriores tiene localizados dentro de la expedición.

Albares ha detallado, sobre el grupo desembarcado, que se encuentran acompañados por el cónsul de España en Tel Aviv y por dos miembros de la Guardia Civil, uno de ellos el agregado de interior. Las autoridades de Israel han trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores que podrán ponerse en contacto con los detenidos cuando sean trasladados al centro previsto.

30 detenidos españoles

Según el Ministerio de Exteriores israelí, entre los detenidos se encuentran 30 personas de nacionalidad española. Además, entre los desembarcados hay 22 ciudadanos italianos, mientras que el resto de personas serían procedentes de Turquía, un total de 21, Malasia (12), Túnez (11), Brasil (11) y Francia (10). Además, otras nacionalidades representadas entre los detenidos de la Flotilla son ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México o Colombia, entre otros países representados.

Se ha conocido también que, mientras todavía queda una veintena de barcos navegando, que no han sido interceptados, a primera hora de la mañana están llegando otros barcos a puerto.