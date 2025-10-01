Quiénes van en la Flotilla hacia Gaza y qué objetivos tienen

¿Quiénes han estado durante estas últimas semanas en la Flotilla hacia Gaza y qué objetivos han tenido? Durante las últimas semanas, varias embarcaciones se han unido a la Flotilla de Gaza. ¿Quiénes son, cuáles sus objetivos y cuáles son sus vínculos con los grupos terroristas de Hamás y Hezbolá?

Greta Thunberg.

Thiago Ávila. Portavoz de Greta Thunberg en la Flotilla, tiene vínculos con los terroristas de Hezbolá. Thiago Ávila, miembro del comité directivo de la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau, acudió al funeral del líder de Hizbulá, Hasan Nasrallah, en Beirut en febrero de 2025. Lo elogió públicamente. También publicó una foto con Leila Khaled, líder del Frente Popular para la Liberación Palestina. Fue la primera mujer en secuestrar un avión. Posteriormente, fue liberada en un intercambio de prisioneros por rehenes civiles secuestrados por otros miembros del FPLP.

Saif Abu Kashk. Israel ha encontrado pruebas en la Franja de Gaza de que es representante de los terroristas de Hamás en el exterior.

Ada Colau. Ex alcaldesa de Barcelona.

Hana Alcalde. Influencer. Conocida como Barbie Gaza, integrante de la flotilla de Ada Colau que desde hace días está surcando el Mediterráneo rumbo a Gaza, blanquea a la organización terrorista Hamás, al afirmar que el 7 de octubre de 2023 no violaron a mujeres israelíes. «Es un bulo», sostiene.

Jimena González. Diputada trans de Más Madrid. El pasado ueves 18 de septiembre que se embarcará en la próxima flotilla que salga a la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo del «Estado genocida» de Israel y llevar ayuda humanitaria en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid. «En unos días salgo en la próxima flotilla a Gaza. Una flotilla pacífica, cargada de material humanitario, con la misión de abrir un corredor humanitario que permita la llegada de material básico, elemental, para la población civil de Gaza», ha planteado la diputada trans, que ha jaleado las proclamas del grupo terrorista de Hamás.