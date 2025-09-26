La ‘Barbie Gaza’ de la flotilla blanquea a Hamás: «El 7-O no violaron a mujeres israelíes, es un bulo»

Ana Alcalde, conocida como Barbie Gaza, integrante de la flotilla de Ada Colau que desde hace días está surcando el Mediterráneo rumbo a Gaza, blanquea a la organización terrorista Hamás, al afirmar que el 7 de octubre de 2023 no violaron a mujeres israelíes. «Es un bulo», sostiene.

Así lo ha declarado visiblemente alterada este viernes, en el programa En boca de todos, de Cuatro, en una conexión desde la flotilla.

«Es el bulo de las violaciones, las mismas chicas que han estado secuestradas han salido diciendo que las trataron bien. Es más, una de ellas se operó la nariz y dijo que se había sentido fea porque no le habían hecho nada, porque no la habían tocado», ha declarado con vehemencia, cuando, sin embargo, hubo violaciones masivas de mujeres y niñas y asesinatos de embarazadas, cuyos bebés sacaron de sus vientres para rematarlos a cuchilladas o quemarlos.

La masacre terrorista de Hamás de 2023 acabó con la vida de 1.200 israelíes y generó cerca de 3.000 heridos. Hamás secuestró a 251 personas, de las cuales aún quedan 48 en «los túneles de la muerte», el resto fueron liberadas en intercambios o asesinadas. Y Hamás está reconocida como organización terrorista por la Unión Europea y por EEUU.

«¿Sólo te falta decir que a los muertos los asesinaron muy bien», le ha espetado Jaime González, jefe de opinión de OKDIARIO, sin dar crédito a lo declarado por la Barbie de la flotilla. «Es delirante», ha sentenciado, visiblemente indignado.

Un «grupo político de resistencia armada»

Preguntada por Nacho Abad, presentador del programa, qué es para ella Hamás, ha señalado que «un grupo político que tiene diferentes facciones, entre ellas la resistencia armada». «Yo, si hay terroristas entre ellos, no lo sé. No me concierne a mí», ha apuntado, destacando que defiende «el derecho de los pueblos oprimidos a resistir».

«Están resistiendo a una ocupación. Palestina entera, porque estamos hablando de Hamás en Gaza y se nos está olvidando Cisjordania», ha agregado.

Y ha hecho hincapié en que hay «un proceso de ocupación, de asedio, completamente ilegal y muchas veces, ante esta situación, hay una explosión de tantos años de represión».

Durante el programa también se le ha preguntado si pide la liberación de todos los rehenes de Hamás. «Por supuesto. Yo defiendo a todos los inocentes. No le deseo la muerte ni a los israelíes, porque yo no soy como ellos. Lucho por no ser como ellos», ha contestado.

Respecto a si pide la destrucción de Hamás, afirma: «Eso lo tiene que decidir su pueblo».

Abrazó el Islam en el año 2000

Ana Alcalde abrazó en el año 2000 el Islam y decidió ponerse velo. Está casada con un ceutí y tiene seis hijos. Es conocida por su intensa actividad en redes sociales, especialmente en TikTok.

Como ha informado OKDIARIO, el número de militares del buque Furor de la Armada supera al de activistas de la flotilla de la podemita Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona. En el buque, que partió de Cartagena en la madrugada de este viernes, van 52 personas, alrededor de 60 si se suman a los sanitarios, mientras que en el barco de Colau viajan 31 activistas, según ha informado ella misma.

Este buque, enviado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asistir a la flotilla, en su campaña contra Israel, lleva precisamente dos cañones automáticos fabricados por una empresa israelí, como también ha revelado este diario. Lleva material israelí en pleno embargo de armas a Israel por parte del Ejecutivo, manifestación de incongruencia.

El barco en el que viaja Colau «ha petado» este viernes y no puede continuar, por lo que se ha reubicado a sus tripulantes en otras embarcaciones, según ha informado la ex regidora. La flotilla se encuentra este viernes cerca de Creta (Grecia) y Colau prevé llegar a Gaza en unos cuantos días, en los que espera que les alcance el buque Furor.