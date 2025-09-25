Provoca una mezcla de rabia, vergüenza y ternura ver a ese elenco de mamarrachos de la flotilla queer navegar hacia Gaza, un territorio donde su mera existencia constituye motivo de sobra para que a algunos de ellos les arrojen desde una azotea. Afortunadamente Sánchez les ha enviado un buque de guerra —con cañones israelíes, faltaría más— para que lleguen de una pieza. No extraña que el PSOE andaluz haya pedido que lo haga santo.

La protagonista de esta tragicomedia es Ana Alcalde, bautizada como Barbie Gaza por los cachondos de las redes. «En el año 2000 abracé el islam y decidí ponerme velo», confiesa esta abnegada madre de seis hijos y marido ceutí que no para de hacerse selfis. Qué contraste más brutal con Shani Louk, la joven israelí secuestrada, violada y asesinada por los mismos terroristas que ahora reciben el apoyo incondicional de estos golfos.

No quisiera aguarles la fiesta, pero Palestina figura entre los 70 países que criminalizan la homosexualidad. Hamás ejecuta sistemáticamente a personas LGBTQ+ mientras Tel Aviv celebra cada año uno de los desfiles del Orgullo más multitudinarios del mundo. Lo más disparatado es que algunos se han bajado en el primer puerto al descubrir que en el barquito de la diversidad navegaban cruzados del arcoíris. El coordinador tunecino Khaled Boujemaa dimitió escandalizado, mientras otros musulmanes se amotinaban por la «profanación» de su causa sagrada con «agendas sospechosas».

Da todo mucha risa. Esto es la sospechosa agenda 2030 de Bill Gates —el amigo de Sánchez— en versión Supervivientes: consignas de odio, fiestuquis en Ibiza y una desconexión total con la realidad. Puro esperpento comparable únicamente a lo ocurrido en Hernani cuando unos borrokas casi linchan a un magrebí al grito de «¡Gora ETA!». Por cierto, en la flotilla viaja una edil podemita de Palma que presume de no ir al pleno pese a que le pagamos 58.000 euros al año. «Estoy donde tengo que estar», ha dicho con toda su jeta. A esta paso la derecha gana por aburrimiento.