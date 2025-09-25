Al PSOE no le basta el Nobel de la Paz y pide «hacer santo y elevar a los altares» a Pedro Sánchez

El PSOE ha dado este jueves un paso más en las loas a su líder Pedro Sánchez. Si el ministro Ángel Víctor Torres pidió la semana pasada el Nobel de la Paz para el presidente del Gobierno, la socialista Paqui Santaella ha pedido este jueves en la Diputación de Granada hacerlo «santo» y «elevarlo a los altares».

«Aunque ustedes quieran echarle la culpa al señor Pedro Sánchez de todo lo habido y por haber, algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares… Cada uno decide sus santos», ha afirmado Santaella durante su intervención en el pleno ordinario de la Cámara provincial.

El PP de Granada ha reaccionado con ironía a esta nueva idea de canonizar al presidente del Gobierno: «Siguiendo la petición que nos hace hoy el PSOE de Granada en la Diputación, comienza la recogida de firmas para hacer santo a Pedro Sánchez», han señalado en sus redes sociales.

La estrategia mediática del PSOE y el Gobierno para intentar desviar el foco de los escándalos de corrupción que asolan al entorno más próximo de Sánchez va del elogio a la genuflexión.

Hace algo más de un año, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo de Sánchez que es el «puto amo». «Tiene autonomía, se le respeta y habla inglés», afirmó durante un acto del PSOE en Galicia. El presidente del Gobierno respondió con evasivas a la pregunta sobre su pérdida de influencia en el ámbito internacional en su reciente entrevista en TVE.

Acorralado por la corrupción (esposa imputada, hermano procesado, dos secretarios generales del PSOE imputados –uno de ellos en prisión– y el fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo), Sánchez ha visto en la causa palestina su mejor baza para cohesionar a su base y presentarse como líder moral.

El pasado fin de semana, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sugirió que Sánchez merece el Nobel de la Paz por su «defensa del orden internacional basado en la paz» por delante de intereses partidistas. «Esto le ha generado alguna crítica internacional absolutamente injusta, porque ha puesto por delante sus principios. Estoy convencido de que la mayoría de los españoles se lo aplauden», sostuvo en la televisión canaria Atlántico TV.

La afirmación se la han tomado muy en serio en medios afines como El Plural, que lanzó una encuesta con las siguientes opciones: «Es merecido: ha demostrado liderazgo internacional en defensa de los derechos humanos», «Es exagerado: su papel no justifica un premio de este nivel» y «Es político: responde más a intereses y contexto que a méritos reales». Con más de 15.000 votos, va ganando que se lo merece con el 75% de apoyo.