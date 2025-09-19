El ministro Torres propone a Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz: «La mayoría de españoles le aplaude»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, considera que Pedro Sánchez se merece el premio Nobel de la Paz. En una entrevista en la televisión canaria Atlántico TV, Torres se ha desecho en halagos a su jefe de filas hasta el punto de considerar que debería ser distinguido con el Nobel.

Torres, que antes de ser nombrado ministro fue presidente de Canarias, ha aprovechado una entrevista en ese canal de televisión para presentar a Pedro Sánchez como un gran estadista de prestigio internacional que se guía siempre por la defensa de los principios de justicia y no del interés personal o partidista.

Pedro Sánchez está acorralado por la corrupción, con su esposa imputada, su hermano procesado, dos secretarios generales del PSOE imputados –uno de ellos en prisión–, y con el fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo acusado de delinquir por haber aprovechado ese cargo para filtrar datos confidenciales en contra de Isabel Díaz Ayuso.

Con ese telón de fondo, el presidente del Gobierno y líder del PSOE se ha aferrado a la causa palestina en contra de Israel, con una beligerancia contra el Gobierno hebreo que le ha costado a España verse excluida del núcleo duro de la UE. Eso sí, ha sido aplaudido abiertamente por los terroristas de Hamás, cuya matanza de israelíes en octubre de 2024 desató la guerra de Israel contra Gaza, el nido de ese grupo patrocinado por la dictadura de los ayatolás de Irán. Y todo ello mientras Sánchez suma y sigue en su estancia en la Moncloa gracias a los más de siete años de alianza parlamentaria con Bildu, los herederos políticos de ETA.

En cualquier caso, el ministro Torres considera que todo lo que está haciendo Sánchez al respecto le hace merecedor del Nobel de la Paz. «Indudablemente tenemos a un presidente del Gobierno de España que desde el primer momento dijo claramente que lo que estaba ocurriendo en Gaza era algo inaceptable y se colocó en la defensa del orden internacional basado en la paz y no ante los criterios de antojo de líderes diversos, entre ellos Donald Trump», ha dicho Ángel Víctor Torres en esa entrevista televisada en Canarias.

«Ha puesto por delante sus principios»

De paso, el ministro y ex presidente del archipiélago ha elogiado que Sánchez siempre antepone los «principios» a cualquier otro interés personal o partidista. Así, Torres ha reconocido que la estrategia de Sánchez contra Israel «le ha generado alguna crítica internacional». Pero, a renglón seguido, el ministro canario asegura que se trata de una ola de críticas «absolutamente injusta» y presenta a Sánchez como víctima. Dice Torres que esas críticas las recibe Sánchez «porque ha puesto por delante sus principios». Y, para rematar, el ministro asegura estar convencido de que «la mayoría de los españoles se lo aplauden» [a Sánchez].

Ante esas palabras, el entrevistador ha repreguntado a Ángel Víctor Torres al respecto, «¿Se merece Sánchez el Nobel de la Paz?», y el ministro reincide en la respuesta: «Él está haciendo todo lo que puede para preservar y mantener esa paz y, cuando hay que llamar a las cosas por su nombre lo hace, lo que está ocurriendo en Gaza es genocidio».