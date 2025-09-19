El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumió en la tarde del jueves de «decir la verdad» a los periodistas, «como siempre», para negar a los medios de comunicación acreditados tras su encuentro con el canciller alemán, Freidrich Merz, que supiera nada de la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas.

«Respecto a la última pregunta, tengo que decirles la verdad, como siempre. No tengo información», ha afirmado Sánchez, a la vez que negaba la mayor sobre una reunión de la que, como presidente del Gobierno que pacta con Junts, debe tener conocimiento. «No he tenido, he estado toda la tarde liado», se ha justificado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez, además de levantar las carcajadas de los ciudadanos por su negativa a contestar y la manera de argumentarla, no dejó pasar la oportunidad para mandar un recado a los periodistas, por realizar su trabajo. «Cuando tenga información, la sabrán seguro ustedes antes que yo», ha completado, en un escueto fragmento de su comparecencia que pronto se ha hecho viral en las redes sociales.

Cabe destacar que el rostro de Sánchez cambió una vez empezaba a contestar la pregunta y los gestos con los brazos y el cuerpo son numerosos y precipitados, como escondiendo algo. En conjunción, el resultado por parte de los usuarios en las redes sociales ha sido de incredulidad, en un nuevo capítulo a la hora de eludir las preguntas de la prensa que se suma al de la rueda de prensa tras la dimisión de Santos Cerdán, cuando se escudó en el ya conocido «son las cinco y no he comido».

Encuentro entre Sánchez y Merz

En la tarde del jueves, Pedro Sánchez mantuvo un encuentro con el canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz, en el Complejo de la Moncloa. Tras la reunión, ambos líderes políticos comparecieron en una rueda de prensa en la que Sánchez se hizo el loco con respecto a la reunión con el separatista Puigdemont en Bruselas.

En el encuentro, Merz, negó su apoyo a Sánchez para hacer que el catalán sea oficial en la Unión Europea como quiere Junts. El canciller alemán, que presenció la evasiva posterior del jefe del Ejecutivo español a los medios de comunicación al ser preguntado por Puigdemont, recomendó utilizar la traducción basada en la inteligencia artificial.

Ya en la rueda de prensa, tanto Sánchez como Merz confirmaron que han abordado este asunto, una de las exigencias de Junts para apoyar al Gobierno. Merz ha negado su apoyo al Gobierno de España en este aspecto mientras la delegación del PSOE y Junts se reunían, como estaba previsto, en Suiza o Bélgica.

El Gobierno de Sánchez ha llevado en hasta siete ocasiones al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE la propuesta de reconocer el catalán y otras lenguas cooficiales. En cambio, la medida nunca ha llegado a votarse por falta de apoyos. Sin embargo, Junts lo mantiene como condición indispensable para sostener la legislatura. En cambio, países como Alemania e Italia continúan liderando el rechazo frontal, lo que complica que el Ejecutivo pueda cumplir con una de las principales demandas del independentismo.