El Gobierno de Pedro Sánchez está obligado a sacar en las próximas semanas, antes de que acabe octubre, el pliego del concurso para optar al nuevo canal de televisión en abierto sin que los accionistas españoles de Prisa, liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, hayan cerrado la compra de los medios de Prisa, como tenían previsto para optar a ese canal bajo el paraguas de El País y la Cadena SER. Así obligan los plazos de la Ley General Audiovisual de 2022.

Además, el grupo de accionistas españoles creó una sociedad para acudir a este concurso, pero ahora las dudas por la financiación que requeriría el proyecto, y sin el paraguas de Prisa ni de los medios españoles del grupo, ha condicionado su presencia, que ya no es segura de acuerdo con las fuentes consultadas.

El Gobierno inició el proceso en 2024 pensando que los accionistas españoles de Prisa tenían atado el apoyo del grupo que preside Joseph Oughourlian, pese a la guerra interna entre los dos bandos. Sin embargo, en marzo de este año el inversor francés rompió la baraja y cesó al consejero delegado, Carlos Núñez, y a Contreras, impulsores del proyecto.

Los accionistas afines a Moncloa declararon la guerra total a Oughourlian, sin suerte. El presidente de Prisa consiguió los apoyos suficientes en la Junta de mayo y arrinconó a los accionistas españoles, incluida la familia Polanco (7%).

El siguiente objetivo para desbancar a Oughourlian de Prisa era armar una oferta por los medios españoles o por el 29,8% que el inversor francés tiene en la compañía. Sin embargo, ninguna de las dos opciones se ha cumplido, ni se va a cumplir antes de octubre, por lo que el Gobierno se ha quedado sin la opción de Prisa para otorgarle el nuevo canal de televisión.

Y ahora tampoco está seguro que el grupo de accionistas formado por Varela Entrecanales, Contreras y Adolfo Utor, dueño de Balearia, accionista también de Prisa, acuda finalmente al concurso. Poner en marcha una televisión requiere una inversión importante en contenidos para poder competir, algo que en estos momentos no tienen asegurado.

Las fuentes consultadas explican que cuando salga el concurso este grupo de accionistas estudiará las condiciones y buscará un socio financiero para poder optar al nuevo canal de televisión.

Varela Entrecanales y Contreras ya fueron socios y pusieron en marcha el canal La Sexta, otorgado en un concurso similar al actual por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En este caso acudieron al mismo con el apoyo del grupo mexicano Televisa. La Sexta pertenece ahora al Grupo Atresmedia.

Según la Ley General Audiovisual de 2022, hay un plazo de 18 meses a partir de octubre para que el concurso sea declarado como no convocado, en cuyo caso se repartiría el espectro disponible para otras finalidades. También permite en ese tiempo a cualquier cadena de televisión forzar la publicación del pliego y poner en marcha los plazos.

Lo que es seguro es que Prisa seguirá en manos de Oughourlian mientras el concurso de televisión está en marcha. El sector daba por hecho que el nuevo canal de televisión sería para el grupo editor de El País, pero el inversor francés decidió enfrentarse al Gobierno de Sánchez, a quién llegó a comparar con el dictador Francisco Franco en un artículo en el diario.