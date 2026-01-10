Leonardo DiCaprio va a hacer de oro a España: diamantes y más de 2.000 puestos de trabajo

España se sitíua en el centro de la nueva industria global de los semiconductores gracias a la apertura de una fábrica de diamantes sintéticos para chips de alto rendimiento con una inversión total de 2.350 millones de euros en la localidad de Trujillo (Cáceres). Se trata de una operación estratégica en la que participan la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y la empresa estadounidense Diamond Foundry cuyo objetivo es reforzar la capacidad de España en la cadena de valor de la microelectrónica. Con esta instalación, España se convertirá en el mayor centro mundial de producción de sustratos de diamantes para semiconductores de la mano de Leonardo DiCaprio.

Los diamantes que se producirán en Trujillo no tienen uso joyero, sino industrial y tecnológico. Se trata de diamantes monocristalinos sintéticos, idénticos a los naturales en composición y estructura, pero fabricados en laboratorio mediante una serie de procesos tecnológicos. Su principal destino será servir como sustrato para obleas y chips de alto rendimiento. El diamante es, según los expertos, el mejor disipador de calor conocido. Además, combina una conductividad térmica excepcional con propiedades eléctricas que lo convierten en el material más eficiente para aplicaciones de alto voltaje, alta temperatura y alta frecuencia. Estas características lo hacen especialmente valioso para sectores como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones 5G y 6G, la automoción eléctrica, la defensa o la computación avanzada.

La fábrica de diamantes de Leonardo DiCaprio en España

Diamond Foundry ya opera en Trujillo desde 2023, donde produce lingotes de diamante monocristalino destinados a usos industriales como herramientas de corte de precisión y aplicaciones ópticas. El nuevo proyecto supone un salto cualitativo: además de ampliar la capacidad de crecimiento de lingotes, incorporará todo el proceso de transformación industrial del diamante para semiconductores.La nueva planta incluirá actividades de corte de obleas, lapeado (alisado de alta precisión), pulido e inspección de calidad.

Impacto económico y empleo

«La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha aprobado de manera definitiva un incentivo regional de 81 millones de euros destinado a la puesta en marcha de una fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo (Cáceres). Esta aprobación se produce tras la autorización de la Comisión Europea el pasado diciembre para que el Gobierno español concediera dicha ayuda a un proyecto de alto valor tecnológico.

La inversión, liderada por Diamond Foundry Europe S.L., de la que Leonardo DiCaprio es accionista, contempla el desarrollo de una fábrica de diamantes sintéticos en bruto en el municipio cacereño, siendo los 81 millones de euros equivalentes al 12 % de la inversión subvencionable. Este proyecto, con un total de 675,5 millones de euros, permitirá generar 302 empleos directos, consolidando a Trujillo como un referente en la producción de materiales avanzados para la microelectrónica», detalla el Ministerio de Hacienda.

Cómo se fabrica un diamante de laboratorio

Los diamantes sintéticos se producen principalmente mediante dos tecnologías: CVD (deposición química de vapor) y HPHT (alta presión, alta temperatura).

En el método CVD, una pequeña semilla de diamante se introduce en una cámara de vacío junto con gases ricos en carbono. Al someterlos a temperaturas extremas, los átomos de carbono se depositan capa a capa sobre la semilla, haciendo crecer el cristal. Mientras que un diamante natural tarda entre 1.000 y 3.300 millones de años en formarse, uno sintético se puede producir en cuestión de semanas. En Trujillo, los reactores alcanzan temperaturas cercanas a los 1.000 grados, permitiendo un crecimiento rápido y controlado hasta obtener el tamaño deseado.

El resultado es un diamante con dureza 10 en la escala de Mohs, idéntica a la del diamante natural, y con propiedades físicas y químicas indistinguibles para la mayoría de aplicaciones.

Un mercado en plena expansión

El tamaño global del mercado de diamantes sintéticos se estimó en 25.900 millones de dólares en 2024, con un crecimiento proyectado del 5,1 % de CAGR entre 2025 y 2034. La creciente popularidad de los diamantes de laboratorio se está acelerando, y uno de los sectores más prometedores es la industria electrónica, gracias a sus propiedades térmicas y eléctricas superiores, ideales para semiconductores de nueva generación.

En cuanto al tipo de producto, los diamantes sintéticos se clasifican en bruto y pulido. El diamante en bruto representa el 58 % del mercado total, debido a la alta demanda de lingotes y bloques de construcción para aplicaciones industriales. Los diamantes pulidos, aunque más caros, impulsan la joyería de lujo, anillos de compromiso y relojería fina, registrando un CAGR del 5,6 %.

«El segmento de joyería sigue siendo el crecimiento más rápido en la industria de diamantes sintéticos registrando un 5,6% CAGR y representando el 29% del mercado total en 2024. La demanda se apoya en las regiones de América del Norte y Asia Pacífico debido a la preferencia del consumidor creciente se traslada a la compra de diamantes sintéticos debido a su menor precio y naturaleza ecológica.

Los sectores industriales como herramientas de corte y abrasivos siguen dominando el mercado de diamantes sintéticos. el tamaño del mercado de herramientas abrasivas se estimó en USD 50.88 millones en 2024. Los sectores electrónicos y médicos también están creciendo muy rápido utilizando diamantes sintéticos para conductores de calor e instrumentos de precisión», señala Global Market Insights.