Teruel Existe gira a la izquierda: ficha a un afín de Ada Colau para competir con Podemos y el PSOE

Teruel Existe, la formación que lidera Tomás Guitarte, elige a Raúl Burillo como cabeza de lista por Zaragoza en las próximas elecciones en Aragón. Una elección que consolida a la formación regionalista en el espectro político de la izquierda, rompiendo con el discurso de «transversalidad» que reivindicó en los pasados comicios, cuando irrumpió en las Cortes aragonesas con 3 escaños gracias a los apoyos cosechados en Teruel.

Ahora, con el fichaje de Burillo en plena descomposición de la izquierda en Aragón, la coalición Teruel Existe-Aragón Existe busca ampliar su penetración en la comunidad autónoma y conseguir un escaño en Zaragoza.

La elección de Burillo como líder por esta provincia no es casual. Burillo, conocido inspector de Hacienda a raíz del caso Nóos, representa una opción atractiva para el electorado de izquierdas afín a su pasado político próximo a Ada Colau, con la que rivalizar tanto con el PSOE como con Podemos, Chunta Aragonesista (CHA) o Izquierda Unida-Sumar.

Un enfrentamiento que se librará precisamente en esta provincia, ya que los cuatro candidatos de izquierdas que se presentan en Aragón –Pilar Alegría, María Goicochea, Jorge Pueyo y Marta Abengochea, respectivamente– encabezan la lista por Zaragoza.

Teruel Existe trata de competir con todos ellos con Burillo, un conocidísimo perfil en Zaragoza, cuya ambición política surge en plena ola del movimiento 15-M. Y que tiene cierto paralelismo con Guitarte, quien comenzó su carrera política a finales del pasado siglo en Chunta, saltando al ruedo nacional con Teruel Existe en 2019, cuando se convirtió en la fuerza más votada en la provincia, haciendo presidente a Pedro Sánchez con su voto en aquellas elecciones generales, tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

En el caso de Burillo, lleva una década tratando de conseguir un papel relevante en la comunidad. Primero en 2014, como candidato a las elecciones europeas por el Partido X, pero no sacó ninguna representación. Sólo un año más tarde, formó parte de Zaragoza en Común (ZEC) –los homólogos de Ada Colau–, donde ejerció como portavoz en el Ayuntamiento, en una candidatura liderada por el ultraizquierdista Pedro Santisteve, que logró la alcaldía en un gobierno de coalición con el apoyo de formaciones de izquierda.

En las siguientes elecciones de 2019, ante el descalabro que se auguraba para ZEC, Burillo abandonó el barco y tomó las riendas de Demos+, uno de los partidos que formaban parte de la coalición de los comunes, pero con el que tampoco obtuvo representación. En las últimas municipales, Burillo se presentó a la alcaldía con Aragón Existe –la nueva marca de Teruel Existe–, obteniendo tan sólo un 2,4% de los votos, quedándose fuera de nuevo.

El aterrizaje de Teruel Existe en Zaragoza

Ahora, ante la fragmentación de la izquierda en la comunidad, Aragón Existe aspira a sacar por primera vez un escaño por la provincia de Zaragoza, compitiendo con Pilar Alegría, Podemos y Chunta, como una alternativa «al bipartidismo», según el propio Burillo, pero de izquierdas en contraposición a Vox y con la bandera regionalista enfrentándose con su hasta ahora principal rival, el Partido Aragonés (PAR).

En las pasadas elecciones municipales, el inspector de Hacienda obtuvo 8.081 votos –un 2,4% de los votos, lejos del umbral del 5% para obtener representación en el Ayuntamiento–. Sin embargo, con la aritmética electoral autonómica, desde la formación aspiran a que los apoyos en los municipios afectados por la despoblación logre llegar al umbral de los 15.000 votos que se necesita para obtener un escaño en la provincia.