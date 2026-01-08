Vox calentará motores en Aragón el próximo lunes en Teruel. El líder de la formación, Santiago Abascal, protagonizará el primer acto de precampaña, donde presentará junto al candidato Alejandro Nolasco las listas. En estas elecciones autonómicas, Vox pondrá el foco en la provincia de Teruel, donde aspira a crecer a costa de los partidos regionalistas, Teruel Existe y el Partido Aragonés (PAR), a los que tacha de ser «arietes del bipartidismo».

Los de Abascal centrarán su discurso en dos de los principales problemas que sufre la provincia turolense: la delincuencia y el «despliegue desenfrenado» de las energías renovables. Para Vox, las formaciones regionalistas «no solo no han dado respuesta a estos problemas, sino que los han agravado, siendo cómplices».

La importancia de Teruel para Vox

Para Vox es fundamental en estas elecciones penetrar aun más en el electorado turolense de cara a consolidarse en Aragón y se muestran optimistas ante los apoyos que puedan recibir, donde las encuestas les dan más de 10 escaños.

En Teruel se reparten 14 diputados y es,desde esta provincia donde las formaciones regionalistas suelen obtener su parte del pastel. Los auténticos rivales de Vox en esta provincia. De ahí que Bambú haya escogido Teruel, y no Zaragoza, para arrancar la precampaña, explican desde la formación a OKDIARIO. De hecho, se da la circunstancia de que los tres líderes de estas tres formaciones son turolenses y encabezan la lista por la provincia.

En las pasadas elecciones, en esta provincia, Teruel Existe obtuvo sus 3 escaños en las Cortes de Aragón y el PAR logró su único diputado, Alberto Izquierdo –el líder de la formación–, que aspira a mantener al menos su puesto, jugándose su permanencia. Vox se quedó con un escaño, el de su líder Alejandro Nolasco.

En la provincia, se espera que el enfrentamiento más duro será el que protagonicen Vox y Teruel Existe. En 2024, Teruel Existe se convirtió en la tercera fuerza política en Teruel, con el 21% de los votos, por detrás del PP (31%) y PSOE (23%) –que perdió dos escaños–. Ahora los de Abascal se muestran decididos a dar el sorpasso a Teruel Existe denunciando «la incapacidad» de éstos tanto en el despliegue de las renovables como en despoblación.

Vox critica que su líder y candidato a la presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, «hizo presidente a Pedro Sánchez» –cuando fue diputado nacional en el Congreso de los Diputados en 2019–, «a cambio de nada», resultando su formación «un fraude para Aragón, tanto en materia energética –con la central térmica de Andorra–, como en infraestructuras –con la parálisis del Corredor Cantábrico–».

En cuanto al PAR, Vox tacha a la formación como de «culpable» en el despliegue de las renovables en Teruel, al recordar que aprobaron, junto con el PP y PSOE, la Ley de Energía autonómica, «permitiendo a Forestalia llevar a cabo sus megaproyectos».

Vox en Aragón: menas y delincuencia

En Teruel capital, Vox rivalizará con el PP en el enfoque ante los problemas de convivencia e inseguridad desatados por los menas instados en Masía La Roya, un centro de menores situado en la calle Comadre, donde se produjo una presunta agresión sexual a una trabajadora del Gobierno de Aragón y un incendio al prender fuego a un colchón este pasado año.

Para los de Abascal este problema ejemplifica la razón por la cual salieron del gobierno de Aragón. «Denunciamos que el centro de menas era un polvorín y no nos hicieron caso. Desde el Gobierno de Aragón se ha intentado silenciar la presunta agresión sexual. E incluso los vecinos se han unido para que trasladen a otra ubicación este centro», señalan.

Además recuerdan el conflicto vivido en Mora de Rubielos, un municipio turístico en plena comarca de Gúdar Javalambre, gobernado por el PAR, convertido en un punto concentración de refugiados.

La ONG Accem está instalada con 120 inmigrantes ilegales trasladados desde Canarias –y que van rotando–. La situación ha despertado la indignación de los vecinos, que no pudieron hacer uso de las instalaciones deportivas el pasado verano. Hasta el punto que el alcalde determinó para garantizar «la buena convivencia» que los refugiados usaran en horario preferente del frontón.

Despoblación en Teruel

Por último, otro de los grandes asuntos que denunciará el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, será la despoblación, uno de sus puntos fuertes, debido a su etapa como consejero de Justicia, Despoblación y Cohesión Territorial, cuando Vox formó gobierno con el PP, en una breve etapa como vicepresidente autonómico.

En el programa electoral, retomarán la defensa del Centro de Estudios sobre la despoblación, a fin de abordar la problemática desde un punto de vista científico y de envergadura internacional. Así como el aumento de inversión económica a través del Fondo de Cohesión, con el objetivo de aumentar las torres de cobertura telefónica y wifi, así como las oficinas bancarias móviles y mayor despliegue de los multiservicios.