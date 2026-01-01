El Gobierno admite que veta el cerdo en colegios de Ceuta y Melilla porque «hay alumnos musulmanes»

El Gobierno de España ha admitido a Vox que hay colegios tanto en Ceuta como en Melilla donde se impone a los alumnos no comer cerdo aunque haya escolares que no sean musulmanes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce que existen centros educativos en Ceuta y Melilla en que «casi la totalidad» del alumnado «profesa la religión islámica» y donde no se permite comer cerdo.

El Ministerio de Educación ha respondido de manera oficial a la formación de Santiago Abascal que hay nueve centros de Ceuta y tres de Melilla que sirven carne halal y no de cerdo, ya que «casi toda la totalidad del alumno becado que hace uso de este servicio profesa la religión islámica» y de éstos, tres «alcanzan el 100%” de los alumnos».

El Ejecutivo de Sánchez se ha escusado en que «el objetivo primordial de la Administración educativa es asegurar, al menos, una comida saludable al día que atienda a cualquier de los requerimientos de salud o culturales del alumnado».

Una justificación que se basa en el último Real Decreto publicado el pasado abril, que impone «menos adaptados a los alumnos que así lo requieran por motivos de salud o culturales (éticos y religiosos)». Un decreto alineado con el Plan de Acción para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-

2030), el II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027) y el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030).

Que Educación vetaba la carne de cerdo en centros educativos de Ceuta y Melilla, la viene denunciando el líder de Vox, Santiago Abascal, desde hace tiempo. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez y la izquierda mediática lo había negado hasta ahora, cuando se ha visto obligado a contestar a la formación tras una batería de preguntas que Vox registró en la mesa del Congreso de los Diputados.

La formación voxera exigió al Ejecutivo de Sánchez una explicación por la que el Gobierno imponía «el menú gastronómico musulmán a los alumnos que no profesan esta fe», así como el motivo que les llevaba a considerar la gastronomía islámica «como la propia de la tradición de Ceuta».

En este sentido, los de Vox denuncian que el Gobierno de España está dando preferencia «a los ritos islámicos en la elaboración en la elaboración de los comedores escolares», mientras que se cercena la libertad religiosa a los alumnos que no son musulmanes, dado que en la práctica se ven obligados a «aceptar comida agregada al rito musulmán o quedar fuera del servicio de comedor escolar al que tienen derecho».

Vox alerta que el Ministerio de Educación está «obligando a aquellos de los centros educativos que no profesen la religión islámica a consumir productos regidos por este credo, privándoles, a su vez, del consumo de un elemento fundamental en la dieta de nuestro país como constituye la carne de cerdo».

Un hecho que, según señalan, entra en «abierta contradicción» con lo dispuesto en el propio pliego de Prescripciones Técnicas, elaborado por dicho ministerio, que establece la exigencia de que el menú escolar será programado y adaptado «a las tradiciones gastronómicas de la zona».

El asunto del jamón no es menor en el maratón electoral en la que se encuentra sumido España, dado que es uno de los motivos que conecta con los jóvenes para votar a Vox, sobre todo, en regiones como Castilla y León, Extremadura y Andalucía, donde el jamón forma parte de la cultura considerado una expresión que trasciende lo gastronómico. Según las encuestas, Vox vence en intención de voto entre ciudadanos de entres 18 y 44 años a nivel nacional. Una tendencia especialmente amplia entre los más jóvenes. Los llamados Generación Zoomer (hasta los 24 años), obteniendo hasta un 30,6%.